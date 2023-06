Padec in poškodba: zmagovalca dirke Po Sloveniji zapustila sreča

Če je 24-letni italijanski as Filippo Zana še v soboto brez prask preživel spektakularen padec na spustu s Kolovrata – posnetki njegove salte so obkrožili svet – ga je sreča tik pred italijanskim državnim prvenstvom, kot kaže, zapustila. Pri padcu na treningu si je namreč zlomil ključnico in v soboto tako na cestni dirki ne bo branil naslova italijanskega prvaka, poročajo tuji mediji.

"Na žalost Filippo Zana ne bo branil naslova državnega prvaka, zmagovalec dirke Po Sloveniji je utrpel zlom ključnice in bo v petek operiran," so sporočili iz Zanovega moštva Jayco AlUla.

MEDICAL UPDATE 🏥



Unfortunately, Filippo Zana will not defend his Italian road race title this weekend following a crash in training.



The Tour of Slovenia winner suffered a dislocated right collarbone fracture and will undergo surgery on Friday.



Get well soon, Pippo! pic.twitter.com/hxiBYV7kLG