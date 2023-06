Tadej Pogačar se po višinskih pripravah v Sierra Nevadi v Španiji, ogledu trase nekaterih etap letošnje Dirke po Franciji v francoskih Alpah in krajšem trening postanku v Sestrieru v Italiji, danes vrača v Slovenijo. V četrtek (22. 6.) bo nastopil na 15,7 kilometra dolgi (801 višinski meter) preizkušnji za naslov državnega prvaka v kronometru, v nedeljo pa ga čaka trši oreh na cestni dirki.

Profil trase za kronometer (DP):

Prvi test po poškodbi zapestja

"Državno prvenstvo bo zame dober trening," si pred prvo dirko po poškodbi zapestja obeta Tadej Pogačar. "Trasa kronometra je zelo dobra, enaka je kot leta 2020 (Pogačar je takrat za devet sekund ugnal Primoža Rogliča, op. a.). Prvi del je res strm in nato plato na vrhu, verjetno bom vmes zamenjal kolo, morda tudi ne, bomo videli, je pa to dobra priprava in super test, da pred Tourom preverim svoje občutke. V nedeljo se bom udeležil še cestne dirke, da dobim nekaj hitrosti v noge tik pred Tourom."

Leta 2020 se je Pogačar odločil za menjavo kolesa. Se bo tudi letos? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na vprašanje Sportala, koliko je v fazi rehabilitacije po poškodbi zapestja konec aprila na dirki Liege–Bastogne–Liege, sploh namenil pozornosti treningu kronometra, je Pogačar odgovoril, da je za njim nekaj dobrih treningov in da je bilo včasih ravno zaradi poškodovanega zapestja lažje iti na "kozo" za kronometer. "Mislim, da bo državno prvenstvo super pokazatelj, kaj lahko na Touru pričakujem glede kronometra. Imel bom boljšo predstavo glede svoje forme na kronometru," si obeta Pogačar.

Na letošnjem Touru je za razliko od Gira, ki je postregel s kar tremi kronometrskimi etapami, na sporedu zgolj en (gorski) kronometer, in sicer v 16. etapi (18. 7.), v kateri bodo kolesarji na relaciji med krajem Passy in gorsko vasico Combloux odpeljali 22,4 kilometra.

Pogled na zmagovalni oder dirke za DP v vožnji na čas leta 2020: Pogačar je ugnal Rogliča in Polanca. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Brez Tratnika, Rogliča, Mohoriča ... na startni listi

Pogačar je na startni listi za četrtkov kronometer od Zgornjih Gorij do Rudnega polja na Pokljuki izrazit favorit. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) ne bo branil naslova, saj je sredi rehabilitacije po hudi poškodbi noge in poznejši operaciji, njegov moštveni kolega Roglič pa je v ponedeljek svojo udeležbo na državnem prvenstvu dokončno odpovedal. Kot je dejal, ima za zdaj v načrtu zgolj nastop na Dirki po Španiji, ki se bo začela 26. avgusta.

Boju za naslov državnega prvaka v vožnji na čas se je odpovedal tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki se bo osredotočil na nedeljsko cestno dirko v okolici Radovljice, ne bo niti Jana Polanca, ki je zaradi težav s srcem prejšnji mesec končal kariero.

Pogačarju bodo načrte na poti do tretjega naslova državnega prvaka v kronometru po letu 2019 in 2020 skušali prekrižati Kristjan Hočevar (Adria Mobil), Mihael Štajnar, Marko Pavlič (oba mebloJOGI Pro-concrete), ki so pravkar opravili z dirko Po Sloveniji, in še nekateri drugi.

Leta 2020 sta Pogačar in njegova partnerica Urška Žigart postala državna prvaka v vožnji na čas. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žigartova, Bujakova ali kdo tretji?

Med članicami bo naslov državne prvakinje v vožnji na čas skušala ubraniti Urška Žigart (Jayco-AlUla), ki je v izjemni formi. V skupni razvrstitvi Dirke po Švici je zasedla visoko sedmo mesto, v tretji etapi pa po napadu na zadnjem klancu hrabro drvela proti zmagi, a so jo sprinterke dohitele in prehitele le 75 metrov pred ciljem. Žigartova je v kronometrski etapi končala na 19. mestu. Za majico državne prvakinje v vožnji na čas, že svojo četrto, se bo potegovala tudi Eugenija Bujak (UAE Team ADQ), ki je preizkušnjo v Švici končala na 59. mestu.

Mlajše selekcije (mlajši mladinci, starejše mladinke) bodo preizkušnjo začele na Zatrniku (11,5 km, 524 metrov višinske razlike), starejši mladinci ter kategorije članov in mlajših članov pa v Zgornjih Gorjah (15,7 km) s skupno 801 metrom višinske razlike.

Dogajanje se bo začelo ob 14.00 z vožnjo na čas parakolesarjev, sledijo mlajše kategorije v ženski in moški konkurenci. Start žensk elite in do 23 let bo ob 16.35, start moških elite in do 23 let pa ob 17.10.

Vir grafike: Prijavim.se.