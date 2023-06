Urška Žigart do izida kariere

Torkovo etapo v Ebnat-Kapplu (100,8 kilometra) je sicer dobila Naimh Fisher-Black (SD Worx) z Nove Zelandije, ki je v sprintu ugnala Poljakinjo Katarzyno Niewiadoma (Canyon/SRAM).

Tretje mesto je s 37 sekundami zaostanka zasedla domačinka Marlen Reusser (SD Worx) in ubranila majico vodilne. Žigartova je ciljno črto prečkala eno minuto in 57 sekund za zmagovalko ter se v skupnem seštevku pomaknila pet mest višje na končno sedmo.

Skupna zmaga Reusserjevi

V skupnem seštevku je imela Reusserjeva na koncu minuto in dve sekundi naskoka pred ekipno kolegico, Nizozemko Demi Vollering (SD Worx), ter minuto in 17 sekund pred Italijanko Eliso Longo Borghini (Trek-Segafredo). Žigartova je na sedmem mestu zaostala štiri minute in 21 sekund ter dosegla izid kariere v svetovni seriji.

V skupni razvrstitvi na najvišji ravni 26-letna zaročenka slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja še nikoli ni bila višje od 19. mesta. To ji je uspelo na lanski Dirki po Baskiji.

Žigartova je prvo etapo v Weinfeldnu (56 kilometrov) končala na 43. mestu, v razgibani vožnji na čas od St. Gallna do Abtwila (25,7 kilometra) pa je bila 19.

Foto: Guliverimage

V ponedeljkovi etapi od St. Gallna do Ebnat-Kappla (120,8) je bila celo na poti do etapne zmage po pobegu, a jo je skupina najboljših ujela v zadnjih 100 metrih. Etapo je končala na 25. mestu.

"Lagala bi, če bi rekla, da je bilo lahko. Sploh danes, zadnji del je bil zelo tehničen, še veliko prostora za izboljšave na spustu imam, a vesela sem, da sem lahko sledila najboljšim. Uspel mi je eden najboljših kronometrov. Na splošno sem zelo zadovoljna, ponosna sem na vsa dekleta, ki so mi pomagala," je po sedmem mestu v klubski izjavi dejala Žigartova.

🗣️ RACE RECAP 🗣️@urskazigart recaps a solid 4 days of racing at the #TourdeSuisseWomen after finishing in 7th overall 🏁👏 pic.twitter.com/7dudRqqbxM — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 20, 2023

V drugem delu tedna bo tekmovala v domovini

Eno od dveh slovenskih kolesark v ekipah svetovne serije zdaj čaka nastop na domačih cestah, saj bo tekmovala tako na državnem prvenstvu v kronometru v četrtek na Pokljuki kot na cestni dirki v nedeljo v Radovljici.

V vožnji na čas bo branila lansko zmago iz Novega mesta, obenem pa ima lepe spomine tudi na Pokljuko, saj je tam državna prvakinja v kronometru postala leta 2020.