Alberto Contador, španska kolesarska legenda in zmagovalec sedmih grand tourov, je v nedeljo nastopil na promocijski dirki za Vuelto na Kitajskem in padel na obraz. Grozljive fotografije njegovega močno okrvavljenega obraza so obkrožile svet, prek družbenih omrežij pa je kmalu pomiril zaskrbljene ljubitelje kolesarstva. "K sreči ni bilo tako hudo, kot kažejo fotografije," je povedal 40-letni nekdanji profesionalni kolesar.

Alberto Contador in še nekaj upokojenih kolesarskih zvezdnikov je na Kitajskem promoviralo letošnjo Dirko po Španiji, na kateri bo od 26. avgusta do 17. septembra svojo četrto zmago na Vuelti lovil tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, a dvakratnega šampiona Dirke po Franciji in Italiji ter trikratnega zmagovalca Vuelte je v Pekingu zapustila sreča.

"Pred menoj je nekdo padel in kljub trudu, da bi ga preskočil, je bilo to nemogoče. Ta videoposnetek objavljam, da vas pomirim. K sreči ni bilo tako hudo, kot kažejo fotografije," je v nedeljo prek družbenih omrežij sporočil Contador, ki je na dirki Desafio China padel na obraz in močno krvavel. "Potreboval sem le nekaj šivov na obrvi, licu in ustnici," je pomiril zaskrbljene ljubitelje kolesarstva.

Sloviti Španec je profesionalno kariero sklenil leta 2017, ostaja pa močno vpet v kolesarstvo. Na televiziji Eurosport največje dirke spremlja kot strokovni komentator, je lastnik in vodja profesionalne ekipe EOLO – Kometa, ki je zrasla iz njegove fundacije, letos pa na Giru po zaslugi Italijana Davida Baisa tam slavila etapno zmago. Tudi na kolo še vedno rad sede in vzdržuje vrhunsko formo, julija leta 2020 je namreč podrl svetovni rekord v t. i. everestingu, 8.848 višinskih metrov je premagal v sedmih urah, 27 minutah in 20 sekundah.

