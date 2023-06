Primož Roglič pod arabsko okrilje?

Vir je namignil portalu WielerFlits, da podjetje NEOM zelo resno razmišlja glede vstopa kolesarstvo in vidi v sponzorstvu ene najboljših kolesarskih ekip kot edinstveno priložnost.

Kaj je NEOM City? Območje bo vključevalo številna mesta, letovišča ... Načrtovana površina mesta je 26.500 km² (večje kot Slovenija, katere površina meri dobrih 20 tisoč km2). NEOM se bo raztezal 460 kilometrov ob obali Rdečega morja. Projekt je večinoma financiran s strani Državnega investicijskega sklada. Savdska razvojna družba, ustanovljena za gradnjo NEOM-a, trdi, da sklad prispeva 500 milijard dolarjev.

Po ambiciozni časovnici predvidevajo, da bo večji del projekta zgrajen že do leta 2030. Prvi del, ki bo dokončan, je luksuzni otok Sindalah. Razvijalec NEOM-a si prizadeva, da bi prve goste sprejel v začetku leta 2024. To bi bil tudi idealen čas za začetek sponzorstva z zdajšnjo ekipo Jumbo-Visme. Nizozemska veriga supermarketov Jumbo se namreč umika iz športa do konca 2024, kar bodo občutile kolesarske ekipe, moška in ženska, ekipa v hitrostnem drsanju in nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen.

Podjetje v zadnjih obdobju doživlja turbulentne čase, saj so nizozemske oblasti sprožile preiskavo o pranju denarja, zaradi katere je nekdanji izvršni direktor Frits van Eerd odstopil s položaja. Decembra lani je v starosti 84 let umrl predsednik Jumba Karel van Eerd. Veriga se je pripravljena umakniti tudi že po letošnjem letu, v kolikor bo prišel nov investitor.

Šef Jumbo-Visme čaka

Richard Plugge in Primož Roglič. Foto: Reuters "Zanimivo", pravi šef Richard Plugge o novici z Bližnjega vzhoda. Izvršni direktor ekipe Jumbo-Visma trdi, da ni imel nobenega stika z odgovornimi pri NEOM-u: "Njihovo zanimanje za sponzorstvo naše ekipe mi je novo. Možno je, da je eden od naših stikov ali agencij, ki smo jih angažirali za iskanje novega sponzorja, v stiku s to stranko. Od njih dobivamo občasne informacije. Trenutno smo v resnih pogovorih z več mednarodnimi strankami, vendar še ni nič konkretnega."

NEOM je v celoti zavezan trajnosti. Namera je, da bo mesto zgrajeno brez ogljičnega odtisa, brez avtomobilov ali cest. Dobava energije naj bi temeljila izključno na vetru in sončni energiji, zato kolesarstvo sovpada njihovi podobi.

NEOM se predstavlja kot "prihodnost športa". "NEOM si prizadeva postati globalno središče športa. Namera je postati vrhunsko središče za pomembne športne dogodke, sodelovati s svetovnimi športnimi blagovnimi znamkami, spodbujati odlično kakovost življenja za prebivalce in prispevati k inovativnemu gospodarstvu NEOM-a," piše na njihovi spletni strani.

Nizozemski davčni ekonomist Stijn Janssen že vrsto let živi na Bližnjem vzhodu in je aktivno vpleten v večje posle na področju športa.

"Seveda NEOM vidi priložnosti, ki jih ponuja glavno sponzorstvo ekipe Jumbo-Visma. Popolnoma se ujema s profilom NEOM-a - po UAE Emirates in Bahrain Victorious -, da postane velesila v svetu kolesarstva. Savdska Arabija išče predvsem dolgoročne dogovore. To se ujema tudi z vizijo Jumbo-Visme, ki išče partnerja do konca leta 2030 in si prizadeva ostati med glavnimi akterji v svetu kolesarstva," pravi Janssen.