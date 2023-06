Na Touru ga bo pogrešal: "Roglič je moj mentor, brez njega ne bo enako"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Brez Primoža Rogliča seveda ne bo enako, vem pa, da ga lahko kadarkoli pokličem," je za uradni bilten Dirke po Franciji povedal danski as moštva Jumbo-Visma Jonas Vingegaard, ki bo letos na francoski pentlji branil zmago. Lani jo je osvojil tudi s pomočjo slovenskega kolesarskega zvezdnika, ki pa se je pri padcu poškodoval in odstopil po 14. etapi.

"Lani smo v gore prišli z dvema vodjema, to poletje bom sam. Seveda brez Primoža ne bo enako," je povedal lanski junak Toura Jonas Vingegaard. Julija letos bo na Touru edini kapetan ekipe Jumbo-Visma, Primoža Rogliča namreč tam ne bo. Zasavec je letos osvojil Dirko po Italiji in postal prvi Slovenec v zgodovini s prestižno zmago na rožnati pentlji, ob treh slavjih na španski Vuelti mu zdaj v že tako imenitni zbirki manjka le še lovorika s Toura.

Ne skriva, da je zmaga na največji dirki na svetu njegova velika neizpolnjena želja in morda se bo Toura lotil v prihodnosti, letos pa bo svoje kolege iz Jumbo-Visme bodril kot navijač. Tudi za Vingegaarda bo odsotnost Rogliča novost, izkušeni Slovenec je bil njegov mentor, pravi 26-letnik iz Hillersleva.

"Primož je bil zame vedno pomemben, tako na kolesu kot ob njem. Krasi ga neverjetna mirnost in takoj, ko sem se pridružil ekipi, me je vzel pod svoje okrilje. Naučil me je ogromno, bil je resnično moj mentor. Vem pa tudi, da ga lahko, če ga bom med tem Tourom potreboval, kadarkoli pokličem."

Bodo kos Pogačarju?

Vingegaard in člani Jumbo-Visme bodo spet morali streti slovenskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki na letošnji Tour prihaja po maščevanje. Lani so mlademu Gorenjcu čebele tretjo zaporedno zmago preprečile s silovitim ekipnim napadom v enajsti etapi, v katerem je ključno vlogo odigral tudi Roglič. Letos se najboljši kolesar na svetu najbrž ne bo več pustil ujeti v past.

Nizozemska ekipa ima sicer že nekaj težav, poškodoval se je eden ključnih Vingegaardovih gorskih pomočnikov Steven Kruijswijk, vsestranski belgijski as Wout van Aert pa je že napovedal, da bo Tour brez pomislekov zapustil, če bo njegova žena njunega drugega otroka rodila med dirko vseh dirk.

Za zdaj so ob Vingegaardu in van Aertu za Tour predvideni še Tiesj Benoot, Christopher Laporte, Nathan van Hooydonck in Dylan van Baarle. Po poškodbi Kruijswijka je bil v ekipo umeščen Wilco Kelderman, za Tour se pripravlja tudi Američan Sepp Kuss, ki je sicer z Rogličem dirkal že v Italiji.

Letošnja Dirka po Franciji se bo začela v Bilbau 1. julija in končala 23. julija na Elizejskih poljanah v Parizu. Vingegaard v Francijo odhaja z imenitno popotnico, letos je že dobil dirko O Gran Camino, Dirko po Baskiji in nazadnje Kriterij po Dofineji. Le na Dirki Pariz–Nica je priznal premoč Pogačarju.

