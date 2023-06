Nova luknja v proračunu Rogličeve Jumbo-Visme, odhaja še en sponzor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju nizozemskega spletnega WielerFlits je nemško podjetje za dostavo hrane Gorillas, ki se je ekipi Jumbo-Visma kot sponzor pridružilo julija lani, prenehalo izpolnjevati svoje sponzorske obveznosti. Pri Jumbo-Vismi so potrdili, da bodo kljub temu spoštovali prej sklenjeni dogovor, ki nakazuje, da bodo športniki pod okriljem Jumbo-Visme na rokavih svojih dresov še naprej nosili logotip omenjenega podjetja.

Podjetje Gorillas se je ekipi Jumbo-Visma pridružilo lani, kmalu po sklenitvi partnerstva z verigo supermarketov Jumbo, ki ima svoje trgovine v Belgiji in na Nizozemskem. Ko je podjetje Gorillas decembra lani za 1,1 milijona evrov kupil turški konkurent Getir, so prenehali izpolnjevati svoje obveznosti do ekipe Jumbo-Visma. S koncem epidemije covid-19 je namreč zanimanje za njihove storitve močno upadlo.

Izguba sponzorja je nov udarec za ekipo Jumbo-Visma, ki bo zaradi umika trgovske verige Jumbo morala poiskati tudi novega glavnega sponzorja. Nizozemska trgovska veriga Jumbo se bo do konca prihodnje sezone povsem umaknila iz športa, kar bodo občutile kolesarske ekipe, moška in ženska, ekipa v hitrostnem drsanju in nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen.

Izvršni direktor podjetja Jumbo Ton van Veen je ob tem napovedal, da bo podjetje poravnalo vse obveznosti do konca leta 2024, a da so se iz kolesarstva pripravljeni umakniti še prej, če bi se pojavil drug sponzor.

"Sponzorstvo nam je prineslo veliko prepoznavnosti blagovne znamke, vendar smo zdaj osvojili vse, kar se osvojiti da," je dejal Van Veen. "V sponzorstvo športa letno vložimo več kot 20 milijonov evrov, a vsak evro lahko porabim le enkrat. Tega denarja ne moremo vrniti stranki ali ga vložiti v trajnost ali zdravje."

Podjetje v zadnjih mesecih doživlja turbulentne čase, saj so nizozemske oblasti sprožile preiskavo o pranju denarja, zaradi katere je nekdanji izvršni direktor Frits van Eerd odstopil s položaja. Decembra lani je v starosti 84 let umrl predsednik Jumba Karel van Eerd.

WielerFlits še poroča, da se vodstvo ekipe Jumbo-Visma glede prevzema glavne sponzorske vloge pogovarja z različnimi multinacionalnimi in nizozemskimi blagovnimi znamkami.

