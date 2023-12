Razložil, kaj je bilo ključno za Vingegaardov razcvet

"Pri mladih kolesarjih gre pogosto za življenjski slog. Vprašanja, kot so, ali vedno treniraš ob istem času, ali včasih treniraš zjutraj in včasih popoldne ... Ta vprašanja so pomembna. Gre tudi za to, kaj počneš pred in po treningu. Naučiti se moraš skrbeti zase," je trener Tim Heemskerk povedal za Wielerrevue o vodji ekipe Team Visma | Lease a Bike Jonasu Vingegaardu. "Pri mlajših kolesarjih ne gre vse tekoče, kar zadeva regeneracijo."

Ena od poti, kako je Vingegaardov razvoj napredoval, je bila, da je zapustil Dansko, verjame Heemskerk: "Na začetku svoje kariere je Jonas mislil, da se lahko dobro pripravlja doma na Danskem. Videl sem, da bi lahko bil dober in da bodo treba izboljševati podrobnosti. Začel sem ga spodbujati, naj več trenira v tujini. Zdaj ima med sezono različne lokacije treningov. Ugotovil je, da je v drugačnem podnebju še sposobnejši izvesti boljše treninge in se lahko zato bolje pripravi."

Tadej Pogačar bo eden od izzivalcev na Touru, kakor tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel. Foto: Reuters

Zmagi na Dirki po Franciji ter drugi mesti na Dirki po Franciji in na Vuelti so jasen znak, da je to, kar z Vingegaardom počne Heemskerk, učinkovito.

"Ugotovili smo, da lahko vrhunsko moč doseže še med treningi, celo na koncu dirke. Tudi na tritedenski dirki. To ga ločuje od drugih. Ne kaže skoraj nikakršnega upada. Poleg tega to doseže tudi na visoki nadmorski višini in v vročini," analizira Heemskerk.

"In dejstvo, da mu uspe, ima vse več zveze s pripravo – z dolgimi obdobji treninga na visoki nadmorski višini. Jonas trdo dela za to. Ti treningi v tujini so mu prinesli dodaten korak. Zdaj je nekdo, ki se izjemno hitro prilagaja različnim okoliščinam. Te razlike pri rasti postajajo vse manjše, a je vedno prostor za izboljšave," še meni.