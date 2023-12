Velika novica pri Jumbo-Vismi: priljubljen vloger zdaj tudi uradno del trenerske ekipe

Patrick Broe kot svetovalec na različnih športnih področjih, kot so analiza podatkov, vodenje in strategija, že dlje časa sodeluje z ekipo Jumbo-Visma, so danes sporočili iz ekipe.

Športni direktor Merijn Zeeman je ob tem dejal, da je bil Patrick zelo pomemben partner zanj in ostale trenerje v ekipi vse od leta 2022. "Zelo dobro je, če imaš nekoga, ki lahko doda pameten in kritičen pogled. Zadnji dve leti se nam je to zelo dobro izšlo in vesel sem, da bo Patrick od zdaj naprej tudi formalno del našega trenerskega štaba."

Tudi Broe je navdušen nad sodelovanjem v zadnjih dveh sezonah. "Moj prispevek v njihovem visoko zmogljivem okolju mi je poleg osnovnega dela dal veliko energije in izkušenj. Mislim, da je eden od dokazov, da gre za izjemno delovno okolje tudi ta, da si že tako uspešna ekipa prizadeva pridobiti povratne informacije, s katerimi preveri svoje predpostavke in išče nove načine za izboljšave. Zmaga na enem grandtouru v sezoni nikoli ne bi smela biti samoumevna, zato je bila zmaga na vseh treh (Giro, Tour, Vuelta) s tremi različnimi kolesarji v tej sezoni nekaj posebnega. Zelo hvaležen sem, da sem bil del tega zgodovinskega dosežka. Posebej se zahvaljujem Merijnu Zeemanu za njegovo mentorstvo, pa tudi Grischi Niermannu in Mathieuju Heijboerju za njuno kolegialnost. Veselim se sodelovanja pri doseganju ciljev za sezono 2024 in naprej."

V ekipi Team Visma | Lease a Bike bodo danes v Amsterdamu predstavili kolesarje in njihove cilje za sezono 2024.