Novost pri Vingegaardu, ki je v središču pozornosti

Ekipa Team Visma | Lease a Bike je razkrila spektakularno novo čelado. Slike, ki jih je delila ekipa, pa tudi iz drugih lokacij v Lido di Camaiore, kjer se danes začne Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, predstavljajo nove čelade Giro, ki jih bo ekipa uporabljala.

Inovativno je dober izraz za to, kar bo uporabljala nizozemska ekipa, saj so s svojo obliko pritegnile ogromno pozornosti. Gre za čelado z obliko, ki je precej drugačna od običajne čelade, je precej večja in ima velik prozoren vizir. Predvideva se, da je velikost čelade spredaj namenjena temu, da še bolj zapre prostor med glavo in prsmi v položaju kronometra, s tem pa izboljša aerodinamiko kolesarja.