Miren dan za Rogliča, velika zmaga Nizozemca

Sportal Novost pri Vingegaardu, ki je v središču pozornosti in posmeha #video

Drugo in hkrati zadnjo priložnost za sprinterje na 82. dirki proti soncu je najbolje izkoristil Arvid de Kleijn. Nizozemec je slavil 12. zmago v karieri, za sabo pa zadržal Novozelandca Laurencea Pithieja (Groupama-FDJ), ki je oblekel tudi majico vodilnega na dirki, in Avstralca Dylana Groenewegna (Jayco-AlUla). Zadnjemu je danes v sprintu pomagal Slovenec Luka Mezgec, ki je ciljno črto prečkal kot 53.

Arvid de Kleijn je bil v sprintu najmočnejši. Foto: Guliverimage

Druga etapa za favorite ni predstavljala večjih preglavic, vsi so jo končali v času zmagovalca. Primož Roglič (BORA - hansgrohe) je zasedel 61. mesto.

V skupnem seštevku imajo trije sprinterji isti čas, zaradi boljših uvrstitev pa je rumeno majico prevzel Pithie pred Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek) in Nizozemcem Olavom Kooijem (Visma | Lease a Bike). Roglič v skupnem seštevku zaostaja deset sekund in zaseda 24. mesto. Njegov glavni tekmec, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), zaostaja šest sekund in je peti.

21-letni Laurence Pithie je oblekel majico vodilnega na dirki. Foto: Guliverimage

Kandidati za skupno zmago bodo v sredo iskali sekunde v posebnem ekipnem kronometru v Auxerru (26,9 km). Ta bo pretežno ravninski z nekaj krajšimi klanci, vsak od kolesarjev pa bo vozil za svoj čas. Od srede do nedelje bodo na vrsti še dve razgibani ter tri gorske etape.

Potek druge etape:

Zmaga v sprintu za 29-letnega Nizozemca Arvida de Kleijna. Drugo mesto je osvojil Laurence Pithie (Groupama-FDJ), tretje pa Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), moštveni kolega Luke Mezgeca.

Pithie je obleke tudi majico vodilnega na dirki.

1,5 km do cilja - Dirka se je povsem razživela, kdo bo najmočnejši v sprintu?

8 km do cilja - Glavnina je v zadnjih kilometrih močno pospešila, v ospredju so kolesarji ekip Lidl-Treka, Bahraina in DSM-Firmenich.

12 km do cilja - Ekipe se približujejo zaključnemu obračunu, v ospredju je vse bolj dejaven tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki bo skušal pripraviti čim boljše izhodišče Dylanu Groenewegnu.

25 km do cilja - Ekipe se počasi pripravljajo na ciljni sprint. Za najboljše položaje se trenutno borijo ekipe Lidl-Treka, Alpecin-Deceuninck in Bahrain Victorious.

30 km do cilja - Še vedno brez sprememb v etapi, glavnina vozi tesno skupaj.

"Med dirko še kar malo sledim rumenim, se moram tudi sam še navaditi na nove barve (smeh, op. p.). Za zdaj se še malce uigravamo, ker je vse novo. In to je tudi naše vodilo za to dirko, da se dobro spoznamo," je pogovoru za RTV Slovenija pred začetkom druge etape dejal Roglič.

47,2 km do cilja - Kolesarji so obračunali za bonus sekunde na letečem cilju, kjer je bil zelo dejaven tudi Primož Roglič, a je bil na koncu nekoliko preveč zaprt, da bi lahko računal na katero izmed prvih treh mest, ki prinašajo bonifikacije.

Deset točk in šest sekund bonifikacij je dobil Rogličev moštveni kolega Danny Van Poppel (BORA - hansgrohe), Mads Pedersen (Lidl-Trek) je ob šestih točkah dobil še štiri sekunde bonifikacij, tretji pa je vmesni cilj presprintal Mattias Skjelmose (Lidl-Trek; štiri točke, dve sekundi odbitka).

55 km do cilja - Še vedno brez sprememb v glavnini, kjer je varno tudi Roglič. V ozadju so se sicer na tleh znašli Steff Cras (TotalEnergies), Gianni Moscon (Soudal Quck-Step) in Donavan Grondin (Arkea), a vsi nadaljujejo dirko.

80 km do cilja - Glavnina še naprej vozi skupaj in v povprečju dosega malce več kot 35 kilometrov na uro. Zdi se malo verjetno, da se bo kdo od kolesarjev tako pozno v etapi odločil za beg, zato ritem še naprej narekujejo ekipe, ki računajo na uspeh v sprintu. Trenutno je to ekipa DSM-Firmenich PostNL.

97 km do cilja - Glavnina z Rogličem še naprej kolesari skupaj, za zdaj se etapa odvija brez kakršnihkoli pretresov. V ospredju so večino časa kolesarji ekip Visma-Lease A Bike, Ineos Grenadiers in DSM-Firmenich PostNL.

138 km do cilja - Ubežnik je bil ujet, glavnina je spet skupaj.

147 km do cilja - Prednost Pascala Eenkhoorna je narasla na dve minuti in 30 sekund.

155 km do clja - Pospešek Pascala Eenkhoorna. Kolesar ekipe Lotto Dstny se je od glavnine odlepil na 25. kilometru in si nabral nekaj sekund prednosti.

12.50 - "Ne vem, ali Roglič ni hotel ali mogel slediti. To bi morali njega vprašati," je včeraj na vprašanje, kaj si misli o dejstvu, da je na letečem cilju Rogliču vzel štiri bonifikacijske sekunde, odgovoril Remco Evenepoel.

12.35 – Druga etapa se je začela. Glavna favorita za skupno zmago na tej francoski dirki sta Primož Roglič (BORA - hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Belgijec je v nedeljo na letečem cilju odščipnil 4 bonifikacijske sekunde Rogliču. Prave noge bosta morala pokazati že v torek, ko bo na sporedu ekipni kronometer.

12.30 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes bomo pospremili dogajanje na Dirki Pariz–Nica, na kateri je čas za drugo etapo. Ta bo dolga 179 kilometrov in je pisana na kožo šprinterjem. Bosta imela razlog za zadovoljstvo Dylan Groenewegen in njegov pomočnik Luka Mezgec?

Rezultati 1. etape

