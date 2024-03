Mladi Nizozemec zmagovalec prve etape, Evenepoel preizkusil Rogliča

Prvi dan 82. dirke Pariz - Nica je bil odličen za Rogličevo nekdanjo ekipo, ki se po novem imenuje Visma | Lease a Bike, tudi skupno vodstvo je prevzel Olav Kooj, za nameček pa je v odličnem položaju tudi Američan Matteo Jorgenson, ki je slabih 18 kilometrov pred ciljem 157,7 kilometra dolge na letečem cilju sprintal za bonifikacijske sekunde. Primož Roglič se tedaj ni zganil, zato je nekaj sekund izgubil tudi proti Remcu Evenepoelu in Eganu Bernalu, ki sta leteči cilj prečkala na drugem in tretjem mestu. Je pa zato Roglič odgovoril na napad Evenepoela na zadnjem klancu dneva. Zasavec je danes v cilj prikolesaril na 17. mestu v času zmagovalca.

Olav Kooij bo jutri oblekel rumeno majico vodilnega. Foto: Guliverimage

22-letni Olav Kooij je slavil že 31. zmago v karieri, tretji pa je bil danes Novozelandec Laurence Pithie (Groupama-FDJ).

V ponedeljek bo na sporedu druga etapa, na kateri bodo po vsej verjetnosti v ospredju sprinterji. Začela se bo v Thoiryju, končala pa po 177,6 km v Montargisu.

Pariz - Nica, 1. etapa:

Cilj: V zaključnem sprintu sta obračunala Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek) in mladi Nizozemec Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), slednji je bil le za drobec hitrejši.

1,8 km do cilja - Turgis je ujet, preživeli sprinterji so se postavili v vlake za končni obračun. Favoriti za skupno zmago so se umaknili na varno.

5 km do cilja - Francoz Turgis (TotalEnergies) vztraja v vodstvu, njegova prednost pa se počasi topi. Glavnina z vsemi najresnejšimi favoriti za skupno zmago je močno razpotegnjena.

10 km do cilja - V vodstvo je skočil Anthiony Turgis, ima manjšo prednost pred že močno razredčeno glavnino. Primož Roglič vozi blizu Remca Evenepoela in preostalih favoritov za skupno zmago.

12 km do cilja - Remco Evenepoel je na zadnjem gorskem cilju dneva osvojil šest točk, Roglič štiri in McNulty dve. V ospredju se je oblikovala skupina favoritov za skupno zmago, pravi sprinterji so na klancu zaostali.

13 km do cilja - Evenepoel je skočil Roglič se je podal za njim. Tudi Brandon McNulty je še zraven, Bernal lovi ...

16 km do cilja - Jorgenson, Evenepoel in Bernal so se za krajši čas oddaljili glavnini, a jih je ta hitro spet ujela. Zdaj so kolesarji na zadnjem klancu dneva Cote d'Herbeville. Tudi Roglič se je zdaj prebil v ospredje razpotegnjene glavnine. Nekateri sprinterji že trpijo. De Lie, Groenewegen in tudi Mezgec so izgubili stik z glavnino.

17,7 km do cilja - Na letečem cilju v Montainvillu je 10 točk in šest bonifikacijskih sekund pobral Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - WQuick Step) je bil drugi (6 točk, 4 sekunde), Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pa tretji (4/2). Primož Roglič se sploh ni podal v boj za časovni odbitek.

25 km do cilja - Tempo je spet poskočil, glavnina ostaja strnjena, na čelu pa so kolesarji moštev Lidl - Trek, Groupama FDJ, Lotto Dstny, UAE Emirates. Rogličeva Bora se ne izpostavlja.

33 km do cilja - Dogajanje se je začasno umirilo, kolesarji se pripravljajo na zanimiv zaključek etape.

Izidi gorskega cilja, Côte de Bazemont (III. kategorija):

1. Rutsch 3 točke

2. Burgaudeau 2

3, Polit 1

38 km do cilja - Prvi je obupal Bissegger, kmalu za tem je glavnina pogoltnila še Burgaudeauja in Rutscha. V ospredje glavnine so se prebili tudi člani Rogličeve Bore.

40 km do cilja - Vodilna trojica se trudi zadržati prednost pred glavnino, a je ta padla pod 20 sekund. Kolesarji se že vzpenjajo na predzadnji vzpon dneva Cote de Bazemont (III. kategorija).

50 km do cilja - Glavnina stopnjuje tempo, prednost ubežnikov je padla na 50 sekund. Povsem v ospredju glavnine še ni bilo opaziti članov Rogličeve BORE - hansgrohe, Zasavec se vozi nekako v drugi vrsti. Na čelu glavnine so kolesarji moštva Lidl - Trek.

58 km do cilja – Prednost vodilne trojice še naprej kopni, zdaj znaša le še 1:10. Danes v zaključku etape delo čaka tudi drugega Slovenca na dirki Luko Mezgeca, ki bo v avstralskem moštvu Jayco AlUla pomočnik sprinterju Dylanu Groenewegnu. Če bo do sprinta za zmago sploh prišlo, morda na preostalih dveh klancih etape kakšna ekipa naredi selekcijo.

Izidi gorskega cilja, Côte d’Herbeville (III. kategorija):

1. Rutsch 3 točke

2. Burgaudeau 2

3. Bissegger 1

70 km do cilja – Kolesarji so že na drugem vzponu dneva, Cote d'Herbeville (III. kategorija), prednost ubežnikov pa je zdaj padla pod dve minuti, na 1:50. V glavnini je imel manjše težave s predrto pnevmatiko Danec Mads Pedersen (Lidl- Trej), eden od favoritov za današnjo zmago. "Vemo, da mi zaključek etape zelo ustreza in imamo močno ekipo, zato ciljamo na zmago. Verjamem, da nam lahko uspe," je bil Pedersen samozavesten pred startom 82. dirke Pariz – Nica.

95 km do cilja – Prednost vodilne trojice se je ustalila okoli treh minut, zdaj je celo malce padla na 2:50. Kolesarje danes čakajo še trije vzponi tretje kategorije, na zadnjem se bodo delile dvojne točke za seštevek najboljšega hribolazca na dirki. Dvojne točke bodo na razpolago na zadnjem kategoriziranem vzponu vsake od osmih etap, sporočajo prireditelji.

Roglič z mešanimi občutki

"Z novimi kolegi še nikoli nismo skupaj dirkali in do Nice se lahko zgodi marsikaj. Ne vem, če lahko zmagam na tej dirki, bomo videli dan za dnem," je bil v napovedih pred dirko previden Primož Roglič. Na to dirka ima meša spomine, leta 2022 jo je dobil, leto pred tem je vodil do zadnjega dne, nato pa po treh padcih zdrsnil na 15. mesto. "Skozi leta nabereš veliko raznoraznih spominov, obdržati pa želim le dobre," je ob tem filozofsko pristavil Zasavec, pa namignil, da letos zmage na dirki proti soncu ne bo lovil na vrat na nos: "Sem sem vselej prišel po zmago, letos pa je morda malce drugače, saj je moj glavni fokus na Dirki po Franciji."

125 km do cilja - Švicar Stefan Bissegger, Nemec Jonas Rutsch (oba EF Education EasyPost) in Francoz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) imajo že nekaj več kot tri minute prednosti pred glavnino, v kateri za zdaj povsem mirno kolesari tudi Primož Roglič (BORA - hansgrohe).

140 km do cilja - Ubežniki imajo že več kot dve minuti in pol prednosti pred glavnino. Se bodo v glavnini prebudili in začeli zmanjševati prednost?

147 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvim gorskim ciljem dneva. Etapa poteka mirno, v glavnini so se sprijaznili z ubežno skupinico.

Gorski cilj, Côte de Bazemont (III. kategorija):

1. Burgaudeau 3 točke

2. Rutsch 2

3. Bissegger 1

150 km do cilja - Trije kolesarji, Stefan Bissegger, Jonas Rutsch in Mathieu Burgaudeau so se odcepili od glavnine in imajo trenutno nekaj več kot dve minuti prednosti.

158 km do cilja - Dirka Pariz–Nica se je začela!

Pozdravljeni, danes se začenja 158 kilometrov dolga etapa dirke Pariz - Nica. Vse oči bodo uprte v našega Primoža Roglič. Naš kolesarski as je pred štartom dejal, da se je lepo vrniti na tekmo, na kateri je enkrat že zmagal. Dirka se je začela ob 13.15, kolesarji bodo prišli v cilj okrog 17. ure.