"Všeč mi je. Ja, zagotovo," je Roglič v podcastu ekipe BORA - hansgrohe, ki sliši na ime Band of Brothers, sprva dal vedeti, kako se počuti v novem okolju: "Kot sem že večkrat povedal, smo imeli lepo obdobje s prejšnjo ekipo. Ampak zgodba se je končala. Bil sem popolnoma pripravljen začeti pisati novo poglavje. Pišem na prazen, nov list in novo poglavje v karieri. Do zdaj res dobro deluje. Veselim se tudi začetka dirkanja. Da se bomo med seboj potiskali do najvišjih ravni."

Z razlogom je zapustil nizozemsko moštvo, za katero je vozil vse od leta 2016 in v njem spisal številne lepe zgodbe o uspehu. Ker se je spet želel podati v lov na rumeno majico na Dirki po Franciji, je bila edina možnost, kjer bi imel proste roke, zamenjava ekipe. V taboru, kjer je kot dvakratni zaporedni zmagovalec Toura prva violina Jonas Vingegaard, je bilo jasno, da takšne vloge ne bi dobil.

"Ima veliko znanja in lahko ga dobro uporabimo"

V nemški ekipi bo zdaj lahko sledil svojim ambicijam na Tour de France. Rogla je s seboj pripeljal tudi trenerja Marca Lambertsa, ki je bil njegov strokovni vodja vse od prihoda na Nizozemsko iz vrst Adrie Mobila, kjer je začel kolesarsko pot po prehodu iz smučarskoskakalnih vrst: "Zelo dobro me pozna. Zaradi njega mi je bilo tudi lažje začeti v novi ekipi. Njegova prisotnost je resnično pomembna za vse nas. Ima veliko znanja in lahko ga dobro uporabimo. Trudimo se pomagati drug drugemu, da bomo postali boljši. Ne samo jaz, ampak celotna ekipa."

Z ekipo se je že dodobra spoznal. Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Priprave na zanj prvo dirko sezone, ki jo bo predstavljala osemdnevna etapna preizkušnja Pariz–Nica, je opravil na višinskem taboru v Teideju na Tenerifu. "Vedno čudovito," opisuje, kako se je počutil na tem španskem otoku zahodno od afriške celine. "Nikoli ne razočara, kljub vsem letom, ko sem bil tukaj. Užival sem v druženju z ekipo in strokovnjaki. Veliko smo se pogovarjali in trdo delali za cilje, ki smo si jih postavili."

Pred dirko Pariz–Nica Dirka po od 3. do 10. marca in bo vsebovala osem etap, od tega bo tretja posamična vožnja na čas v Auxerru. Za gorsko so označene četrta, sedma in zadnja osma. Prvi dve bosta pogodu šprinterjem, peta in šesta pa sta prav tako zelo razgibani hriboviti.

82. izvedba Pariz–Nica prevzema brezprimerno dimenzijo, saj za številne označuje začetek dirkaške sezone, pri čemer se ena izmed osrednjih točk ponovno odvija le streljaj od Promenade des Anglais, kjer se bo končal letošnji Tour de France. Primož Roglič , zmagovalec Pariz–Nica leta 2022, na tej dirki začenja popotovanje proti Dirki po Franciji. Njegov glavni tekmec bo Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step).

(Groupama - FDJ), (Ineos Grenadiers), (UAE Emirates), (Lidl - Trek) in (Team Visma | Lease a Bike). Tisti, ki bo želel zmagati, bo moral biti v najboljši formi v ključnih etapah. Ena od teh je kronometer v Auxerru, prav vseh osem pa bo imelo svoje pasti. Roglič je v preteklosti že doživel razburljivo dirko Pariz–Nica. Ob svojem debiju leta 2021 je suvereno prevzel nadzor, osvojil tri etape in na zadnji dan dirke nosil vodilni dres, ko je po padcu izgubil vso prednost. Naslednje leto se je vrnil in slavil v velikem slogu.

V ekipi Jayco AlUla bo Dylanu Groenewegnu v šprinterskih etapah ključen pomočnik naš Luka Mezgec.

"Lepo po vrsti"

Ko je beseda nanesla na njegov dnevni urnik na višinskem taboru, je sprva duhovito pripomnil: "Začnem lahko s hrano. Jedli smo riž in piščanca, riž in lososa ter riž."

Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

"Zbudili smo se okoli 8. ure zjutraj, zajtrkovali, nato pa ob 10. uri začeli treninge," je pristavil. Treningi so trajali od ene do sedmih ur in so zajemali različne intervale ter teren, Roglič in njegovi sotekmovalci pa niso ničesar prepustili naključju in se trdo pripravljali na vstop v novo tekmovalno obdobje.

A letos veliko tekmovanje ne bo le Tour de France, ki je Rogličev osrednji cilj. Ob klasičnem svetovnem prvenstvu bodo še olimpijske igre v Parizu. In na prejšnjih v Tokiu je slovenski šampion v velikem slogu osvojil zlato medaljo v posamični vožnji na čas. Na vprašanje, ali si želi dodati še medaljo s cestne dirke, je odgovoril: "Ob vseh osvojenih medaljah in dirkah se mi ni treba pritoževati. Katerakoli je, takoj podpišeš zanjo. Ampak moramo iti lepo po vrsti. Grem korak za korakom. Najprej je cilj končati mojo prvo dirko v letu Pariz–Nica."