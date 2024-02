Eugenia Bujak do najboljše uvrstitve v tej sezoni

Slovenska kolesarka Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) je bila na svoji prvi letošnji evropski dirki Omloop van het Hageland sedma. To je bila njena najboljša uvrstitev v sezoni, ki jo je začela januarja v Avstraliji.

Bujak je ciljno črto prečkala v manjši skupini, ki se je borila za drugo mesto v 129,2 km dolgi dirki od Aarschota do Tielt-Winga v Belgiji.

Prepričljivo je sedmo zmago v karieri vpisala Američanka Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale). Imela je 1:41 minute naskoka pred drugouvrščeno Nizozemko Mischo Bredewold (SD Worx-Protime) in Britanko Pfeiffer Georgi (DSM-firmenich PosNL).

Štiriintridesetletna Bujak je bila del skupine devetih kolesark, v naslednji skupini pa je bila najboljša Nizozemka Lorena Wiebes (SD Worx), sicer favoritinja pred preizkušnjo.

Bujak bo naslednje dni ostala v Belgiji, v torek jo čaka klasika Le Samyn, 6. marca pa še velika nagrada Oetingena. Štiri dni kasneje bo spomladanski del klasik nadaljevala na nizozemski dirki po Drentheju.

Erazem Valjavec tretji na mladinski različici Kuurne-Bruselj-Kuurne

Od slovenskih kolesarjev na najvišji ravni so bili na 76. dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne dejavni Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) ter člana Bahrain-Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar. Po zmagi na Omloop het Nieuwsbladu je Tratnik tokrat pomagal ekipi in zasedel končno 112. mesto. Mohoriča, ki se je na isti dirki boril v drugi skupini kolesarjev za končno četrto mesto, je nekaj kilometrov pred ciljem ujela glavnina, ciljno črto pa je prečkal kot 79. oziroma mesto za Govekarjem. Zmagal je Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Erazem Valjavec Foto: Ana Kovač

Na mladinski različici Kuurne-Bruselj-Kuurne pa je Erazem Valjavec, sin nekdanjega kolesarja Tadeja Valjavca, zasedel tretje mesto. Lani je bil na tej dirki Žak Eržen drugi, danes pa je član razvojne ekipe Bahraina na dirki nižje ravni za VN Misana (100 Open Games) zasedel drugo mesto.

Na osemdnevni dirki po Ruandi je bil najboljši od dveh Slovencev v skupnem seštevku Gal Glivar na 19. mestu. Anže Ravbar, sicer evropski prvak med mladinci, pa je bil 48.