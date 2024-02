Mohorič lovil, Van Aert in kolega pa se niso pustili ujeti

Zmagovalec belgijske klasike Kuurne – Bruselj – Kuurne je domači zvezdnik Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike). Ta je odločilni napad sprožil 88 kilometrov pred ciljem 196,4 kilometra dolge dirke, v ciljnem sprintu premagal še rojaka Tima Wellensa (UAE Emirates) in Španca Oierja Lazkana (Movistar), ki sta se ga držala vse do konca, medtem ko je Matej Mohorič (Bahrain Victorious) dobrih 80 kilometrov lovil vodilne, a neuspešno, na koncu je popustil in v cilj pripeljal z moštvenim kolegom Matevžem Govekarjem v skupini, 2:13 za zmagovalcem. Slovenca sta zasedla 78. in 79. mesto. tretji Slovenec na dirki Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je bil po včerajšni zmagi danes 112 (+ 3:03).