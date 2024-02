Matej Mohorič za konec peti

V zadnji etapi so morali kolesarji premagati 93 kilometrov od Betere do Valencie, okoli 45 kilometrov pred ciljem pa jih je čakal zahteven vzpon na La Frontero (5 km/9,3 %). Etapne zmage se je veselil Američan Will Barta (Movistar), ki je v cilj pripel osem sekund pred večjo skupino, v kateri sta bila tudi Matej Mohorič in vodilni v skupnem seštevku, Američan Brandon McNulty.

Barta je bil danes član ubežne skupine ob Filippu Fiorelliju, Joelu Nicolauu, Xavierju Cañellasu, Diegu Pablu Sevilli in Joséju Mariu Garcii, edini pa je v ospredju preživel selekcijo na odločilnem klancu etape. Tam je napadel Vlasov, pa nato Pello Bilbao, McNulty pa je lahko odgovoril svojim največjim tekmecem za skupno zmago.

McNulty je včeraj prevzel skupno vodstvo na dirki in ga danes ubranil ter se veselil skupne zmage. Drugi skupno je bil Mohoričev moštveni kolega pri Bahrainu, Kolumbijec Santiago Buitrago s 14 sekundami zaostanka, tretji pa Rus Aleksandr Vlasov iz Rogličeve BORE – hangrohe, ki je za zmagovalcem zaostal 17 sekund. Mohorič je prvo dirko sezone končal na končnem 23. mestu (+2:25).

👀 🎥 ¿Quieres volver a vivir el emocionante último kilómetro 🔝🔛 de la victoria de @willbarta en la etapa final en Valencia de la #75VCV GP @BancoSabadell ? #VoltaValenciana#CiclismoMediterráneo pic.twitter.com/7qLc1Q9IBD — Volta a la Comunitat Valenciana - VCV (@VueltaCV) February 4, 2024

Mohoriča zdaj 24. in 25. februarja čakata belgijski klasiki Omloop Nieuwsblad in Kuurne – Bruselj – Kuurne, 2. marca pa bo nastopil na italijanski epiki Strade Bianche, kjer bo sezono 2024 odprl tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar.

