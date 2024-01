Najlepša še nikoli tako težka

Že tako spektakularna italijanska dirka Strade Bianche bo letos še za odtenek bolj zanimiva. Prvič v njeni kratki zgodovini bo namreč trasa daljša od 200 kilometrov, so danes sporočili prireditelji atraktivne preizkušnje po toskanskih gričih. Tekmovalce na "najlepši diki na svetu," kot so to neoklasiko poimenovali ljubitelji kolesarstva, bo letos pričakalo več kot 70 kilometrov neasfaltiranih cest.

Dirka Strade Bianche (bele ceste) obstaja sicer šele od leta 2007, a je zaradi imenitne kombinacije makadamskih odsekov, po katerih je dobila ime, in na splošno dovolj zahtevne trase, da omogoča izjemno dirkanje, hitro pridobila na veljavi in že postala klasika. To je tudi najjužnejša klasična dirka v Evropi, mnogi pa so jo ljubkovalno imenovali celo šesti spomenik. A do stratusa kolesarskega spomenika ji je poleg precej daljše zgodovine manjkalo tudi kilometrov. Pravi spomeniki, Milano – Sanremo, Flandrija, Pariz – Roubaix, Liege – Bastogne – Liege in Lombardija so veliko daljše dirke, a zdaj so korak naprej naredili tudi prireditelji Strade Bianche.

Letos prvič prek 200 kilometrov

Letos bo trasa dirke prvič v zgodovini presegla mejo 200 kilometrov, do zdaj so vztrajali pri okoli 184 kilometrih. Letošnja izvedba bo dolga 215 kilometrov, prireditelji pa so dodali še štiri odseke makadamskih cest, skupno letos kolesarje tako čaka več kot 70 kilometrov neasfaltirane trase.

Vse to obeta še večji spektakel po slikovitih toskanskih gričih v okolici Siene in še težje delo za ase, kot so Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Domen Novak, Richard Carapaz, Geraint Thomas, Egan Bernal, Thomas Pidcock in še nekateri zvezdniki, ki so načeloma potrdili udeležbo na 18. izvedbi dirke, ki bo na sporedu 5. marca.

Lani je bele ceste najhitreje ukrotil Britanec Pidcock (Ineos Grenadiers), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pa je bil šesti, leta 2022 pa je tam slavil slovenski super zvezdnik Pogačar (UAE Emirates).

Preberite še: