Thomas jasen: Raje bi videl, da Pogačar ne bi prišel

Ko je Geraint Thomas pred kratkim sporočil svoje načrte za dvojni Grand Tour, mu je slovenski šampion Tadej Pogačar, ki bo letos prav tako dejaven na obeh prvih tritedenskih izzivih, na družbenem omrežju nemudoma sporočil: "Se vidimo kmalu."

Ni minilo veliko časa in že je sledil odgovor Valižana. "On je Pogačar in raje bi videl, da ne bi šel," je za GCN šaljivo dejal nekdanji zmagovalec dirke Tour de France in drugouvrščeni na lanski Dirki po Italiji, kjer je moral priznati premoč

Nato je pristavil: "A hkrati je super, da bo tam. Popolnoma bo spremenil dirko. Njegova ekipa bo prevzela breme dirke in vsega. In v prihodnjih letih bo imel ogromno zapuščino kot eden največjih kolesarjev vseh časov."

Čeprav sta na kolesu tekmeca, je med njima veliko spoštovanja: "To ne pomeni, da ga že zdaj pošiljam v pokoj, ampak je neverjeten. Že to, da se lahko merim z njim in sem konkurenčen, je razburljivo. Na koncu se lahko zgodi veliko stvari, tako dobrih kot slabih. Sam zagotovo veliko vem o tem. Bomo videli. Veselim se izziva. To je velik cilj."

Član INEOS Grenadiers se zaveda kakovosti slovenskega kolesarja in razume, da ga bo ob normalnem poteku Gira težko prehitel. Zaveda pa se, da je Giro zelo nepredvidljiva dirka, na kateri pomembno vlogo igra veliko faktorjev: "Res ga bo težko premagati. Imeli bomo močno ekipo. Ne bo sicer super ekipe A, vendar bo še vedno res močna. Ne vem, koga bo na dirko pripeljalo moštvo UAE Emirates, ampak malo bomo razmišljali izven okvirjev in dirkali dirko. Giro so tudi vreme in ceste. Vedno se kaj zgodi. Bomo videli."