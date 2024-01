Ali res razmišlja o trojčku Giro-Tour-Vuelta? Tadej Pogačar odgovarja ...

Tadej Pogačar je v petek med krajšim promocijskim obiskom Abu Dabija, v pogovoru z novinarji zavrnil namige, da bi lahko že v letošnjem letu poskušal doseči zgodovinsko trojno zmago na vseh tritedenskih dirkah Giru, Touru in Vuelti.

Nekdanji španski kolesar, danes komentator Alberto Contador je namreč v nedavnem pogovoru za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport izjavil, da je prepričan, da bo Pogačar poskusil osvojiti kolesarski trojček, če mu bo prej uspelo zmagati na Giru in Touru.

Pogačar tega sicer ni izključil, vseeno pa vztraja pri tem, da se bo podviga, če se ga bo, lotil postopoma. "Mislim, da ne, vsaj za zdaj ne," je Pogačar (vsaj za zdaj) zavrnil idejo o lovu na trojček zmag na grandtourih. "Pojdimo najprej korak za korakom in poglejmo, kako se bo sezona začela, kako bodo potekale priprave na Giro in kaj bo po prvem delu sezone ostalo v rezervoarju," je umiril visokoleteče napovedi.

Pogačar bo sezono odprl na italijanski dirki Strade Bianche, kjer je že zmagal leta 2022. Foto: Guliverimage

Pogačar bo sezono odprl v Italiji, kjer bo njegov glavni cilj prvega dela sezone

Pogačar bo letošnjo sezono 2. marca odprl z nastopom na italijanski klasiki Strade Bianche, a bo nato izpustil tlakovane klasike z namenom, da ohrani svežino za naporno delo nadaljevanja sezone, ko bo maja nastopil na Dirki po Italiji, julija pa ga čaka še Dirka po Franciji.

"Letos gre za nekoliko drugačen pristop. Sezono bom začel nekoliko pozneje, a ne prepozno. Urnik bo še vedno natrpan, čakajo nas priprave, ogled tras in razmišljanje o dveh Grand Tourih," je dejal Pogačar.

Če bi mu uspelo zmagati na Giru in Touru, bi postal šele prvi kolesar po Marcu Pantaniju, ki mu je leta 1998 uspel tak podvig. Pot bo vse prej kot lahka, a zdi se, da je Pogačar pripravljen na tveganje.

"Najprej želim dobro opraviti z Girom, mislim pa, da sem sposoben tudi Tour odpeljati na visoki ravni," ocenjuje 25-letni slovenski šampion. Olimpijske igre (cestna dirka bo na sporedu 2. avgusta) bodo zanj drugotnega pomena.

"Olimpijske igre so enodnevna dirka, zato svojega koledarja ne načrtujem okoli tega. Moji glavni cilji v tej sezoni so Giro, Tour in nato svetovno prvenstvo," je jasno napovedal Pogačar.

Ta teden je treniral v Španiji, tudi v družbi svetovnega prvaka Mathieuja van der Poela, opravil pa je tudi testiranje opreme za kronometer na velodromu v Valencii.

Tadej Pogačar spent the whole today at the velodrome in Valencia. 🇪🇸



