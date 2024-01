38-letni Avstrijec Benjamin Karl se je z zmago na deskarski tekmi paralelnega veleslaloma na Rogli še dodatno utrdil v skupnem vodstvu svetovnega pokala. Aktualni olimpijski prvak in petkratni svetovni prvak se je v pogovoru za Sportal dotaknil tudi slovenskih zvezdnikov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Kaj ljubitelja kolesarstva navdušuje pri Gorenjcu in kaj najbolj ceni pri Zasavcu?

Benjamin Karl je bil v četrtek na Rogli že tretjič v tej sezoni nerešljiva uganka za konkurenco v paralelnem veleslalomu. To je že njegova 22. zmaga v svetovnem pokalu in 48. uvrstitev na zmagovalni oder. O tem, ali se pri 38 letih in kopici vrhunskih rezultatov že počuti kot legenda alpskega deskanja, kaj kot veliki ljubitelj kolesarstva občuduje pri Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, ali že razmišlja o korakih proti drugi karieri, je spregovoril posebej za Sportal.

Glede na vaše dosežke v svetu deskanja bi vas lahko označili za legendo tega športa. Se tudi sami počutite kot legenda?

Ko kdo omeni besedo legenda, se počutim starega (smeh, op. p.), a dejstvo je, da imam še vedno dovolj energije, da vztrajam v tem športu. Res je, da sem v svoji karieri dosegel ogromno in da sem na vse to ponosen, ampak kljub temu se moram še vedno vsakič znova dokazovati na tekmah. In to je tisto, kar šport dela šport. Boj na vsaki tekmi, iskanje lastnih meja. Ampak to je moj najljubši hobi, iskanje lastnih meja, zato mislim, da sem na pravem mestu.

Benjamin Karl na gorskokolesarski dirki Red Bull Dolomitenmann v Lienzu v Avstriji septembra lani. Foto: Red Bull Content Pool

Vaš drugi hobi pa je kolesarstvo. Na družbenih omrežjih pogosto opazimo, da všečkate ali komentirate objave Tadeja Pogačarja ali Primoža Rogliča. S čigavim slogom se bolj poistovetite?

Res je, zelo natančno spremljam Primoža in Tadeja. Spremljam vse dirke, od Gira, Toura, Vuelte … in vse ostalo. Roglič je zdaj v nemški ekipi BORA - hansgrohe, kjer je kar nekaj mojih prijateljev, moj rojak Marco Haller. Ti so zdaj postali njegovi ekipni kolegi. Zame sta oba, Tadej in Primož, pravi navdih in res je, kolesarstvo je moj drugi najljubši šport. Poleti ogromno časa preživim na kolesu, na sezono naredim približno 12 tisoč kilometrov.

Že zelo zgodaj sem se zaljubil v kolesarstvo. Star sem bil deset let, ko sem se zagrel za kolesarstvo in vse od takrat sem z njim obseden. Sicer pa komaj čakam, da spet sedem na kolo in da se bosta Roglič in Pogačar spet podala v boj za mesta na zmagovalnem odru.

"Mislim, da sem sam bolj podoben Primožu, si pa želim, da bi bil tudi bolj podoben Tadeju." Foto: Mediaspeed

Če primerjam Tadeja in Primoža, bi rekel, da sem navdušen nad mentaliteto Pogačarja, vedno je tako dobro razpoložen, vedno se zabava. To mi je zelo všeč. Po drugi strani pa ima Roglič izjemen fokus. Mislim, da sem sam bolj podoben Primožu, si pa želim, da bi bil tudi bolj podoben Tadeju (smeh, op. p.).

Če se vrneva k vaši karieri. Nedvomno je veličastna: pet naslovov svetovnega prvaka, olimpijski prvak, 22 zmag v svetovnem pokalu, samo tri v letošnji sezoni, tudi na Rogli, 48 uvrstitev med najboljše tri. Kaj vam sploh še preostane?

Mislim, da lahko rečem, da bom najuspešnejši alpski deskar v zgodovini.

Karl ima pet zlatih medalj s svetovnih prvenstev. Foto: Red Bull Content Pool

Stari ste 38 let, kariere še ne nameravate končati tako kmalu, pa vendar, ali kdaj razmišljate o tem, kaj bi počeli po koncu športne kariere, kaj bi vas sploh lahko zadovoljilo? Si sploh lahko predstavljate, da bi počeli karkoli drugega?

Lahko, da. Imam toliko izkušenj in toliko znanja, da bi lahko počel marsikaj. Lahko bi pomagal športnikom, znam nastopati, mislim, da bi lahko počel marsikaj. Sem tudi del družine Red Bull, kjer se ponuja ogromno priložnosti. Trenutno sem srečen tukaj, kjer sem, in dokler bom ostal motiviran in pripravljen iskati lastne meje, tako dolgo bom vztrajal.

Mislim, da je pomembno, da si osredotočen na tisto, kar je tvoje glavno delo, zadolžitev, saj takoj ko se lotiš več stvari hkrati, izgubiš primat v tistem, kar bi moral početi najbolje. Zdaj sem še v obdobju, ko moram biti popolnoma osredotočen na deskanje.

Foto: Instagram

Benjamina Karla na Roglo vežejo posebni spomini. Leta 2018 je na Rogli prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala in se (po poškodbi) uvrstil na olimpijske igre v Pjongčangu. Tekma je bila v nedeljo, dan pozneje pa ga je na Dunaju čakal uradni sestanek olimpijske odprave, je pojasnil v zapisu na instagramu. Leta 2021 je na istem prizorišču še petič osvojil naslov svetovnega prvaka. Letos je na Rogli spet zmagal, to je njegova tretja zaporedna zmaga v paralelnem veleslalomu v tej sezoni.

