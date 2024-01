Rok Marguč pred domačimi gledalci do izida sezone

Zmagovalca paralelne veleslalomske tekme deskarjev na snegu na Rogli sta Avstrijec Benjamin Karl in Japonka Cubaki Miki. V izločilnih bojih sta danes nastopila dva Slovenca, Rok Marguč in Tim Mastnak, ter med seboj obračunala že v osmini finala. Marguč je bil boljši, a ga je nato v četrtfinalu ustavil avstrijski veteran Karl. Gloria Kotnik in Žan Košir sta danes ostala brez finala, Celjanka je zasedla končno 18. mesto, Tržičan je po napaki ostal brez uvrstitve.

"Glede na to, kakšne bolečine sem prestal ob koncu lanskega in začetku letošnjega leta, je to en velik korak v pravo smer. Moj cilj je bila uvrstitev v finale, nato pa ambicije seveda zrastejo. Želel sem si med najboljše štiri, pa se danes ni izšlo. Imel pa sem zelo dobre občutke na deski, zadovoljen sem s svojimi predstavami," pa je za slovensko nacionalno televizijo povedal Rok Marguč, ki je tekmo končal na končnem sedmem mestu. Marguč se v tej sezoni spopada z bolečinami v hrbtu, a tokrat ni imel prevelikih težav. "Vesel sem, da je moj hrbet zdržal," pravi.

Prav na domači tekmi je prišel do izida sezone in zdaj upa, pa bo prišlo do rezultatskega obrata. "Letos sem se prvič uvrstil v izločilne boje, ker je to na domačem prizorišču, sem še toliko bolj zadovoljen. Upam, da bo tako kot v lanski sezoni tekma na Rogli pomenila rezultatski obrat navzgor in da bom kdaj še stal tudi na stopničkah," je povedal za STA in tudi priznal, da je imel v dvoboju z Mastnakom še dodaten motiv: "To, da sem ga premagal, je pomenilo, da sem bil najboljši Slovenec, da bom požel največ pozornosti. Sicer mi to dosti ne pomeni, a nekaj mi vendarle."

V boju za četrtfinale je reprezentančnega kolega Tima Mastnaka premagal ga je za sekundo in 11 stotink. "Nisem imel pravega občutka, pravega odziva materiala in napake so se vrstile po vsej progi," je svoj nastop v osmini finala za TV Slovenija opisal Mastnak. "Sam nikoli ne gledam, proti komu deskam, prav vseeno mi je. Lahko pa rečem, da če me je moral nekdo premagati, je najbolje, da je to storil reprezentančni kolega, kateremu seveda privoščim. Ne bom pa lagal, da nisem razočaran. Slabe volje sem zaradi svojega deskanja, ki ni bilo dobro," je še razmišljal za STA.

Tim Mastnak je izgubil slovenski dvoboj v osmini finala. Foto: Nebojša Tejić/STA

Mastnak je bil na koncu deseti. Brez izločilnih bojev sta ostala Žan Košir in Gloria Kotnik, Tržičan je že v prvi kvalifikacijski vožnji storil napako in ostal brez uvrstitve, Celjanka pa je zasedla 18. mesto.

Avstrijski veteran zmagovalec napetega finala

V četrtfinalu je Marguč naletel na Avstrijca Benjamina Karla, ki ga je izločil z 99 stotinkami prednosti, veteran pa se je nato prebil vse do velikega finala in tam ugnal še Italijana Aarona Marcha in se veselil tretje zaporedne zmage v svetovnem pokalu. "Ni bilo lahko, razlike so bile izjemno majhne, v finalu sem zmagal za vsega dve stotinki, sreča je bila danes na moji strani," se je smejalo 38-letniku iz Wilhelmsburga, ki je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Za tretje mesto sta se pomerila Italijana Mirko Felicetti in Edwin Coratti, prvi je bil na modri progi za štiri stotinke sekunde hitrejši, nadoknadil je zaostanek, ki si ga je pred rojakom nabral po manjši napaki v zgornjem delu proge.

Gloria Kotnik se danes ni prebila v izločilne boje. Foto: Nebojša Tejić/STA

Japonka do druge zmage v karieri

V ženski konkurenci se je zmage veselila Japonka Cubaki Miki, ki je bila v velikem finalu za tri stotinke hitrejša od Nizozemke Michelle Dekker. "Izjemno všeč sta mi proga na Rogli in vzdušje, ki ga pripravijo navijači. Presrečna sem," je po zmagi za TV Slovenija povedala Japonka, ki je vknjižila svojo drugo zmago na tekmah svetovnega pokala. Prvo si je priborila leta 2022 na paralelnem slalomu v Piancavallu.

Za tretje mesto sta obračunali Avstrijka Sabine Schoeffmann in Nemka Ramona Theresia Hofmeister, prva je bila za pet stotink sekunde hitrejša.

Naslednja tekma svetovnega pokala, prav tako paralelni veleslalom, bo že v soboto v avstrijskem Simonhöheju.

Izidi paralelnega veleslaloma na Rogli: Moški:

1. Benjamin Karl (Avt

2. Aaron March (Ita)

3. Mirko Felicetti (Ita)

4. Edwin Coratti (Ita)

5. Sanho Lee (J. Kor)

6. Daniele Bagozza (Ita)

7. Rok Marguč (Slo)

8. Arvid Auner (Ita)

9. Andreas Prommegger (Avt)

10. Tim Mastnak (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Benjamin Karl (Avt) 483 točk

2. Edwin Coratti (Ita) 389

3. Maurizio Bormolini (Ita) 368

4. Andreas Prommegger (Avt) 344

5. Daniele Bagozza (Ita) 336

6. Sangho Lee (J. Kor) 333

...

10. Žan Košir (Slo) 223

13. Tim Mastnak (Slo) 176

25. Rok Marguč (Slo) 88 Ženske:

1. Cubaki Miki (Jap)

2. Michelle Dekker (Niz)

3. Sabine Schöffmann (Avt)

4. Ramona Hofmeister (Nem)

5. Claudia Riegler (Avt)

6. Daniela Ulbing (Avt)

7. Elisa Cafgfont (Ita)

8. Haerim Jeong (J. Kor)

...

18. Gloria Kotnik (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Ramona Hofmeister (Nem) 604

2. Cubaki Miki (Jap) 436

3. Lucia Dalmasso (Ita) 433

4. Sabine Schöffmann (Avt) 422

5. Julie Zogg (Švi) 315

...

13. Gloria Kotnik (Slo) 184

Kaj se je dogajalo v kvalifikacijah?

Tim Mastnak je imel v kvalifikacijah skupno šesti izid, Rok Marguč pa enajstega. Boljši je bil tokrat srebrni iz Pekinga 2022 Mastnak, ki je na modri progi dosegel 17. izid, prepričal pa z drugim dosežkom na rdeči in napovedal, da je popoldan na Štajerskem možen tudi boj za najvišja mesta. Marguč je napredoval po konstantnem nastopu in osvojenem devetem in 10. mestu.

Rok Marguč je pozabil na težave s hrbtom in se prebil v finalne boje. Po obeh kvalifikacijskih vožnjah je na 11. mestu. Foto: Nebojša Tejić/STA Mastnak je edini iz slovenskega tabora, ki je v tej sezoni že stal na zmagovalnem odru. V Scuolu v Švici, od koder se vedno vrača nasmejan, je osvojil 2. mesto. Slabše v tej sezoni gre Marguču, ki ga ovirajo težave s hrbtom. Lani je prav na Rogli uspel obrniti svojo rezultatsko krivuljo in nato sezono zaključil s 3. mestom paralelnem slalomu v Berchtesgadnu.

Žan Košir je po napaki v prvi kvalifikacijski vožnji odstopil.

Žan Košir je v prvi vožnji kvalifikacij odstopil. Foto: Nebojša Tejić/STA

Najboljši v moški konkurenci je bil srebrni z ZOI 2018 Korejec Sanghoo Lee, pred Italijanom Danielejem Bagozzo in aktualnim olimpijskim prvakom Avstrijcem Benjaminom Karlom.

18. mesto v kvalifiacijah Glorii Kotnik ni prineslo priložnosti v izločilnih bojih. Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenska dobitnica olimpijske kolajne Gloria Kotnik je na modri progi dosegla 13. izid, na rdeči pa 16. in se kot 18. skupno ni prebila v sklepni del. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Nizozemka Michelle Dekker pred aktualno svetovno prvakinjo Japonko Tsubaki Miki in srebrno s SP na Rogli 2021 Nemko Ramono Theresio Hofmeister.

Kaj so slovenski deskarji povedali po kvalifikacijah?



Gloria Kotnik (18. čas kvalifikacij): Pa ravno na Rogli, to se mi dogaja že kar nekaj let. Prva vožnja se mi je ponesrečila, enostavno nisem imela nobene hitrosti, medtem ko je bila druga vožnja odlična, a je bilo na koncu premalo za uvrstitev v izločilne boje. Zelo sem razočarana, še posebej zato, ker gre za domačo tekmo, poleg tega je to prva tekma v letošnji sezoni, kjer se mi ni uspelo uvrstiti v finalne boje. Sem pa hvaležna za vse navijače. Tudi moj sin je danes tukaj, zdaj je že toliko star, da se je zavedal, da je navijal za mamico.

Gloria Kotnik v družbi življenjskega sopotnika Željka Foto: Alenka Teran Košir Navijači Glorie Kotnik Foto: Alenka Teran Košir Žan Košir (odstop v prvi kvalifikacijski vožnji): Danes smo se "napumpali", da je treba iti na vso moč. Zdi se mi, da sem imel do zadnje ciljne strmine dober ritem, zdelo se mi je, da sneg dobro dela, in mislil sem si, da lahko še malo dodam. Potem sem v zavoju, kjer sem odstopil, imel občutek, kot bi me nekdo spotaknil. Povsem nepričakovano. Zavoj je bil v redu, postavitev prav tako. Kaj naj rečem, to je samo dokaz, da kljub domači progi uvrstitev v izločilne boje ni samoumevna. Kvalifikacij se moraš lotiti pravilno. Očitno sem danes precenil svoje sposobnosti. Želel sem si preveč. Če bi šel mogoče malenkost počasneje, z okroglo linijo, se napaka ne bi zgodila. K sreči bo že ob koncu tedna nova priložnost.



Žan Košir: Danes sem precenil svoje sposobnosti Foto: Alenka Teran Košir Rok Marguč (11. čas kvalifikacij): Danes je bilo vse čudovito, tudi s hrbtom vse do starta nisem imel nobenih težav. Ko sem stopil na start, pa, saj veste, kaj pravijo, ko te kača piči, se tudi zvite vrvi bojiš. Ni še konec dneva, obljubim, da bom dal vse od sebe.

