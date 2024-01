Gloria, Tim, Žan in Rok si na Rogli želijo številčnejše podpore #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski deskarji so pred tekmo na Rogli še dodatno motivirani.

Slovenski deskarji so pred tekmo na Rogli še dodatno motivirani. Foto: Bor Slana/STA

Rogla bo v četrtek, 25. januarja 2024, ponovno gostila karavano alpskih deskarjev. Gloria Kotnik, Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč imajo na domačem terenu zaradi bližine doma in prisotnosti domačih navijačev visoke ambicije. Moški del kvarteta je na Rogli že stal na zmagovalnem odru. Na tekmi v paralelnem veleslalomu bo nastopilo 85 tekmovalcev iz 14 držav, med njimi ne bo prve zvezdnice tega športa Ester Ledecke, ki je prejšnji konec tedna v Bolgariji zmagala na obeh slalomskih preizkušnjah. Progo bo postavil Švicar Daniel Weiß. Lani sta na Rogli slavila Avstrijka Sabine Shoeffmann in Italijan Roland Fischnaller.

"Na Rogli je snega dovolj, proga bo kot iz škatlice," je preko videopovezave zagotovil generalni sekretar tekmovanja na Rogli Aleš Slapar. Vreme bo sončno, organizatorji pričakujejo temperaturno inverzijo in si seveda želijo čim več navijačev. Ker je tekma sredi delovnega tedna, jih pričakujejo okoli 500, ne bi pa se branili še kakih deset ali sto več. Vstopnine ni.

Na štartni listi je 85 tekmovalcev iz 14 držav. Slovenske barve bo zastopala četverica dobro znanih obrazov, Gloria Kotnik, Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč. Prve zvezdnice deskanja, Čehinje Ester Ledecke, na Roglo, ki je eno izmed njenih najljubših prizorišč, tokrat ne bo.

Prednosti domačega terena ne bo

Proga Jasa slovenskim tekmovalcem ne bo prinesla velike prednosti, saj letos tam niso trenirali niti enkrat, bo pa že dejstvo, da je tekma doma in pred domačimi navijači, dovolj velika motivacija, so se najboljši slovenski deskarji strinjali na današnji novinarski konferenci v prostorih Smučarske zveze Slovenije.

Gloria Kotnik Foto: Bor Slana/STA

"Domače tekme se vedno veselim, lepo je biti doma, na domačem smučišču, pred domačimi navijači, to je lepa spodbuda. Želela bi si popraviti rezultatski vtis," je napovedala Kotnikova, ki se letos nenehno uvršča v izločilne boje, a bi si želela stopiti še stopnico višje. Letos je bila najvišje uvrščena v Bad Gasteinu, kjer je bila v paralelnem slalomu peta.

Tudi Rok Marguč, ki ga že vso zimo tarejo težave s hernijo, se tekme doma veseli. Nastopil je na vseh 12 izvedbah tekme na Rogli. "Prednosti domačega terena niti ni, saj jo tudi drugi tekmovalci že dobro poznajo, poleg tega letos na progi nismo trenirali niti en dan. Sam večjo prednost vidim v motivaciji, vse nam je bolj domače, spiš v domači postelji … Kar zadeva mojo pripravljenost, je bila nekje do 20. novembra super, potem pa se je vse skupaj nekoliko zapletlo. Imam določene težave s poškodbo, ni vse optimalno, je pa do četrtka še nekaj časa. Stvar se izboljšuje in mislim, da smo na pravi poti."

Tudi Žan Košir je pred domačo preizkušnjo maksimalno motiviran. Vesel je, da je Slovenijo končno pobelil sneg, še bolj pa ga je navdušilo tretje mesto Bolgara Radoslava Jankova, ki je na domačem smučišču po šestih letih spet stal na stopničkah. "Očitno je doma res dodatna motivacija in na nek način prisila. Rogla je moje najuspešnejše prizorišče, je pa res, da je od zmage doma minilo že nekaj let (2021, op. p.)."

"Kar zadeva formo, mi je najbolj všeč to, da sem v veleslalomu res hiter, ne uspem pa še sestaviti vseh šestih voženj. Vseeno verjamem, da to lahko dosežem, če ne na tekmi doma, pa kje drugje. Sem vztrajen in zagotovo bom še nekaj sezon tekmoval, če le ne bo poškodb.

Kar zadeva konkurenco, so dobri tako starejši kot mlajši tekmovalci. Na žalost vedno naletim na koga od starih dobrih znancev (smeh, op. p.). Tekme so zelo specifične in pomembno je, da znaš oceniti, kaj je tisti dan mogoče narediti. Nobenega pa ni za podcenjevati," je poudaril Košir, ki je letos izjemno konstanten, na vseh, razen na nedeljski tekmi v Bolgariji, se je uvrstil med najboljših deset, najbolje pa se mu je izšla tekma v Cortini d’Ampezzo, kjer je paralelni veleslalom končal tik pod zmagovalnim odrom.

Žan Košir Foto: Bor Slana/STA

Na novinarski konferenci se je preko videopovezave oglasil tudi Tim Mastnak, edini od slovenskih deskarjev, ki je letos že stal na zmagovalnem odru. Na tekmi v švicarskem Scuolu, ki je njegovo najuspešnejše prizorišče, je bil v paralelnem veleslalomu odličen drugi. "Letos sem dokazal, da mi gre v veleslalomu dobro. Kar pa zadeva tekme na Rogli, je doma vedno lepo tekmovati. Navijači so dodatna pika na i, dajo ti dodaten kanček energije, enostavno ne moreš razočarati. Vedno dam vse od sebe, včasih se izide, včasih se ne."

Rogla, smučišče Jasa (24. januar 2024)



PROGRAM:



10.00-12.00: KVALIFIKACIJE (moški, ženske)

14.00-15.20: FINALE (moški, ženske)

15.20: RAZGLASITEV REZULTATOV