Gloria Kotnik je sprejela odločitev, za katero trdno stoji #video

V letošnji sezoni se Gloria Kotnik redno uvršča v izločilne boje najboljše šestnajsterice iz kvalifikacij, a na zmagovalni oder (lani je prvič zmagala) ji letos še ni uspelo stopiti. Domača tekma prinaša novo priložnost, zaradi domačih navijačev (navijačev Glorie Kotnik se vsako leto zbere precej) bo motivacija na vrhuncu. Tako kot vedno in tako kot na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je navdušila z bronasto medaljo in čustvenim odzivom po njej, si najbolj želi tega, da bi bili nanjo ponosni njeni domači.

VIDEO: Gloria Kotnik o nastopu na domači tekmi:

"Domače tekme se vedno veselim. Lepo je biti doma, na domačem smučišču, pred domačimi navijači, kar je zagotovo lepa spodbuda. Želela bi si nekoliko popraviti rezultatski vtis zadnjih sezon. Tekme se veselim, prepričana sem, da bo proga tako kot vedno zelo dobro pripravljena, poštena za vse tekmovalce in da nas čaka lep spektakel," pravi v Celju živeča Velenjčanka, ki tudi letos deluje v svoji ekipi.

Menjava deske v optimalnem trenutku

"Moj kondicijski trener je Sašo Pistotnik, za tehniko skrbi Aco Sitar, glede tega nisem delala večjih sprememb, edina razlika je menjava veleslalomske deske. Mogoče imam na tem področju še nekaj rezerve. V pripravljalnem obdobju nisem imela optimalnih pogojev za trening, nato sem tik pred začetkom sezone zamenjala še desko. V bistvu sem izgubila kar nekaj časa, ampak sem potem že v Carezzi in Cortini tekmovala z novo desko in dobivam zaupanje. Stojim za svojo odločitvijo," razlaga.

"Na treningih sem bila na novi deski ves čas hitrejša, je pa dejstvo, da je deska drugačna kot tiste, na katerih sem vozila prej, zahteva drugačno filozofijo in pristop, gre za druge materiale. Potrebujem določeno obdobje, da se prilagodim. Verjamem, da sem se za menjavo odločila ob pravem času in v pravi sezoni. Verjamem, da je to lahko najhitrejša deska. Gre za desko, s katero tekmuje tudi Benjamin Karl (avstrijski deskar, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, op. a.), in je res nekaj posebnega," je prepričana Kotnikova.

Leta 2018 je bila Kotnikova na Rogli četrta. To je njen najboljši rezultat na domači tekmi. Foto: Urban Meglič/Sportida

Za tekmo sredi tedna si je treba vzeti dopust

Na tekmo, ki bo v četrtek, 25. januarja 2024, je prijavljenih 85 deskark in deskarjev iz 14 držav, na startni listi pa ne bo prve zvezdnice deskarskega športa Čehinje Ester Ledecke.

Kotnikova pričakuje veliko svojih navijačev, a se hkrati zaveda, da terminska umeščenost tekme v sredino delovnega tedna zaradi službenih in šolskih obveznosti ni ravno priročna. "Marsikdo mora vzeti dopust, vendar vem, da se bodo vsi potrudili po svojih najboljših močeh," je hvaležna za vso podporo ob progi.

Generalni sekretar tekmovanja Aleš Slapar je zagotovil, da bo proga kot iz škatlice. Vstopnine za ogled tekme ni, organizatorji pričakujejo okoli 500 gledalcev.

Preberite še: