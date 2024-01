Žan Košir je pred domačo preizkušnjo stoodstotno motiviran. Tretje mesto Bolgara Jaroslava Jankova (prve stopničke po šestih letih) na domači tekmi v Pamporovem prejšnji konec tedna ga je navdušilo in mu znova ponudilo dokaz, da na domači tekmi domači tekmovalci lahko še posebej oživijo.

"Nisem več tako obremenjen"

Deskar iz Pristave je imel ob progi Jasa vedno močno navijaško podporo, ki pa je z leti z upadom vrhunskih rezultatov in terminsko umestitvijo tekme (namesto ob koncu tedna je tekma sredi tedna) postala manj številčna kot nekoč.

"Vsi prijatelji imajo majhne otroke, zato nimajo časa, da bi me hodili spodbujat in spili kakšno pivo," je nasmejal zbrane na novinarski konferenci. "Ko so bili oni v cilju, enostavno nisem želel, da mi spodleti, moral sem se dokazati, druge možnosti sploh ni bilo. Zdaj je drugače. Nisem več tako obremenjen, zdaj ni več toliko pritiska okolice, razen če si pritisk naložim sam. Ne želim si več sezon, ko sem bil na višku kariere in sem res težko spal in bil nervozen. Zdaj spim in se trudim le uživati," je priznal Košir, ki v karavani ni več med najmlajšimi (aprila bo dopolnil 40 let), kar pa ne izključuje vrhunskih uvrstitev.

Trenutno vodilni v svetovnem pokalu paralelnih deskarskih disciplin Avstrijec Benjamin Karl je star 38 let, njegov rojak Andreas Prommegger, ki v skupnem seštevku zaseda četrto mesto, pa jih šteje 43.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kar zadeva konkurenco, so dobri tako starejši kot mlajši tekmovalci. Na žalost vedno naletim na koga od starih dobrih znancev (smeh, op. p.). Tekme so zelo specifične in pomembno je, da znaš oceniti, kaj je tisti dan mogoče narediti, in se temu prilagodiš. Nobenega pa ni za podcenjevati," je poudaril Košir, ki je letos izjemno konstanten, na vseh, razen na nedeljski tekmi v Bolgariji, se je uvrstil med najboljših deset. Najbolje se mu je izšla tekma v Cortini d’Ampezzo, kjer je paralelni veleslalom končal tik pod zmagovalnim odrom. V skupnem seštevku obeh disciplin je trenutno na osmem mestu.

"Kar zadeva formo, mi je najbolj všeč to, da sem v veleslalomu res hiter, ne uspem pa še sestaviti vseh šestih voženj. Vseeno verjamem, da to lahko dosežem, če ne na tekmi doma, pa kje drugje. Sem vztrajen in zagotovo bom še nekaj sezon tekmoval, če le ne bo poškodb," je napovedal. Ni skrivnost, da si zaradi otrok, ki ga na olimpijskih igrah še nista videla, želi nastopiti tudi na prihodnjih igrah pod petimi krogi leta 2026.

Spremembe v reprezentanci

Slovenska reprezentanca v alpskem deskanju je pred začetkom sezone doživela večjo spremembo. Nekdanji deskar Jure Hafner, ki je lansko sezono opravljal vlogo strokovnega koordinatorja slovenske ekipe, se je lansko poletje poslovil in prevzel delo pomočnika avstrijskega glavnega trenerja Petra Kotnika, zato so Slovenci morali poiskati začasno rešitev.

Po odhodu Jureta Hafnerja je delo vodenja slovenske deskarske ekipe prevzel Matic Tratnik. Foto: Alenka Teran Košir

"Juretov odhod je bil zame kar šok, ne pa presenečenje," je v pogovoru za Sportal dejal Košir. "Morda sem pričakoval, da bi se to lahko zgodilo, a sem mislil, da se bo zgodilo maja, ne pa konec avgusta. Ampak dobro, stvari smo uredili. V ekipi smo se strinjali, da bi naš fizioterapevt Matic Tratnik, ki je sicer diplomiran kineziolog, študira pa še fizioterapijo in je zadnja leta v naši ekipi opravljal vlogo 'fizia' in pomočnika na terenu, lahko prevzel vodenje ekipe. Matic je bil ves čas z nami že prej, vsi se z njim dobro razumemo, ima tudi vodstvene sposobnosti, zato je bila to super rešitev. Saj veste, ko si pri fizioterapevtu, je na nek način podobno kot pri frizerju, vse si poveš (smeh, op. p.)."

Slovenski deskarji so do 15. decembra lani sodelovali tudi z Meinhardom Erlacherjem, nekdanjim tekmovalcem v alpskem deskanju, ki je bil pred leti kot trener deloval v taboru Italijanov in Nemcev. "Tudi z njim smo bili vsi zelo zadovoljni. Veliko časa smo preživljali skupaj, dobro smo se spoznali, videli smo, da dobro 'pašemo' skupaj. Verjetno je tudi ta pozitivna klima pripomogla k izboljšanju rezultatov," razmišlja Košir.

Košir je na Rogli stal že na vseh stopničkah zmagovalnega odra, leta 2021 tudi na najvišji. Foto: Miha Matavž/FIS

Žal se je Erlacher že prej odločil, da bi raje več časa preživljal doma z družino, poleg tega je že imel prej dogovorjene obveznosti v Kronplatzu, zato je bilo sodelovanje zgolj začasno. "Vseeno upamo, da bi lahko še sodelovali, da bi nam pomagal kot svetovalec. Bomo videli, prav velike izbire trenerskega kadra ni," pravi Košir.

"Dogovarjali smo se tudi s trenerjem Ester Ledecke Justinom Reiterjem, ki je bil pripravljen na sodelovanje, a nam je dal vedeti, da ima Ester prednost. Malo kombiniramo. Zadnji mesec in pol, ko je bil urnik res zgoščen in smo praktično odvozili pol sezone, nam je oz. Maticu in serviserju Daretu Centrihu pomagal še Jernej Demšar. Dela je namreč ogromno, čeprav nekateri menijo, da ga ni," je poudaril Košir.

PROGRAM (ČETRTEK, 25. 01. 2024)



Smučišče JASA (Rogla) 10.00 – 12.00: KVALIFIKACIJE (moški, ženske)

14.00 – 15.20: FINALE (moški, ženske)

15.20: RAZGLASITEV REZULTATOV

Na Rogli bi bil zadovoljen le z uvrstitvijo med prve tri

Pravi, da je iz letošnje sezone mogoče potegniti veliko dobrega. "Ko smo na primer analizirali izločilne boje zadnje tekme paralelnega veleslaloma, smo ugotovili, da je bila moja vožnja najhitrejša od vseh, imel sem tudi najboljši čas prve vožnje kvalifikacij, kar je zame dokaz, da sem še vedno konkurenčen. Na Rogli bi bil zadovoljen s stopničkami, je pa res, da sem trenutno precej daleč od veleslaloma, saj so zdaj za nami štiri tekme v slalomu in nisem bil niti en dan na veleslalomu, poleg tega nisem niti en dan treniral na Rogli. Letos vozim z drugačno opremo, z daljšo desko, tako da niti ne vem, kako se bo obnašala na Jasi."

Košir je na Rogli stal že na vseh stopničkah zmagovalnega odra, leta 2021 tudi na najvišji stopnički. Se spomni, kaj mu je zmago prineslo takrat? "Vem, da sem takrat celo tekmo odpeljal zelo tvegano, kar pa pomeni več možnosti za napako. Zavedam se, da moram zdaj voziti manj tvegano. Letos sem hitrejši in morda mi lahko uspe tudi z manj tvegano vožnjo. Tega ne vem. Vse se mora poklopiti in verjeti moram, da mi lahko uspe."

