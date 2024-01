Rok Marguč je eden redkih v deskarski karavani, ki je nastopil na vseh tekmah svetovnega pokala na Rogli. 37-letni Celjan, štirikratni dobitnik kolajn s svetovnih prvenstev, bo na startu tudi ta četrtek, 25. januarja, in to kljub temu, da ga že vse od novembra mučijo hude težave s hrbtom. Lansko sezono je zaključil s tretjim mestom v paralelnem slalomu, v letošnji se mu še ni uspelo prebiti v izločilne boje najboljših 16. Lahko Rogla prinese obrat rezultatske krivulje?

VIDEO: Rok Marguč o tem, ali Rogla res prinaša prednost domačega terena?

Težave s hrbtom

"Vse od konca novembra imam precejšnje težave s hrbtom, hernijo. Imel sem res hude bolečine, niti hoditi nisem mogel. Zdelo se mi je, da je nekaj hudo narobe. Vsi so mi sicer govorili, da ne gre za hernijo, ker če bi bila hernija, ne bi mogel niti stati. No, opravil sem magnetno resonanco, kjer se je diagnoza žal potrdila. Po eni strani je dobro, da na to preiskavo nisem šel že novembra, takoj po tem, ko so se začele pojavljati težave, ker bi me zdravniki zagotovo poslali na operacijo, česar si ne želim. K sreči se stanje izboljšuje, vsaj treniram lahko. Težave saniram s fizioterapijo, hodim tudi na akupunkturo," je ob robu novinarske konference slovenske deskarske ekipe v pogovoru za Sportal razlagal 37-letni Rok Marguč.

"Gre za podobne težave, s kakršnimi se je v preteklosti spopadal tudi Žan Košir, tako da sem ga prosil za mnenje. Najbolje je, da ti nekdo, ki je to doživel na lastni koži, pove, kako in kaj," je dodal.

"Težave saniram s fizioterapijo, hodim tudi na akupunkturo." Foto: Ana Kovač

Navdušen nad sodelovanjem z južnotirolskim trenerjem

Kljub težavam je Marguč vseeno treniral, koliko je le lahko. Po odhodu strokovnega koordinatorja Jureta Hafnerja, ki je sprejel ponudbo avstrijske reprezentance in je danes pomočnik glavnega trenerja Petra Kotnika, je delo s slovensko vrsto prevzel Južnotirolec Meinhard Erlacher, s katerim je bil Marguč izjemno zadovoljen.

"Jure (Hafner, op. a.) je avgusta, ko bi že morali trenirati, odšel k Avstrijcem, tako da smo se na hitro dogovorili z Erlacherjem. Tudi Žan in Gloria sta trenirala z njim. Gre za bivšega deskarja, ki točno ve, za kaj gre, in nam zna stvari razložiti na naš način. Z nami je bil žal samo do decembra, ker ima zdaj obveznosti s svojo smučarsko šolo v Kronplatzu. Še vedno smo v stiku, pošljemo mu videe naših voženj, ki jih pokomentira, nam svetuje. Mislim, da smo v to priložnost kar najbolje izkoristili," je ocenil Marguč.

Rogla, kraj dodatne motivacije

Na Rogli je nastopil na vseh 12 tekmah svetovnega pokala in že stal na zmagovalnem odru, in sicer leta 2019, ko je bil tretji. Za letos upa, da mu doma spet uspe preboj med najboljše. Kljub dodatni motiviranosti zaradi domačih navijačev ga skrbijo težave s hrbtom. "Največja težava je ta, da me je strah, kaj se lahko zgodi. Še danes se namreč spomnim močnih bolečin. Bilo je tako, kot bi mi nekdo nož zarival v hrbet," je slikovito opisal Celjan.

Lansko sezono je končal na zmagovalnem odru. V Berchtesgadnu je bil tretji v paralelnem slalomu. Foto: Miha Matavž/FIS

Zaradi zdravstvenih težav in posledično izgube nekaj treninga se mu letos še ni uspelo uvrstiti v izločilne boje najboljših 16, mu pa zaključek lanske sezone, ki jo je sklenil s tretjim mestom v paralelnem slalomu v Berchtesgadnu, daje upanje, da je še vedno lahko v stiku z najboljšimi.

Pravi, da na Rogli prednosti domačega terena ne bo, saj tudi preostali tekmovalci progo Jasa dobro poznajo, poleg tega Slovenci letos niti enkrat niso trenirali na njej. Bosta pa bližina doma in prisotnost domačih navijačev zanj brez dvoma dodaten zagon za dokazovanje.