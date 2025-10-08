Avstrijski deskarski as Benjamin Karl se bo po sezoni 2025/26 športno upokojil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Petkratni svetovni prvak, ki bo čez osem dni dopolnil 40 let, bo februarja na olimpijskih igrah v Italiji branil zlato kolajno iz Pekinga v paralelnem veleslalomu.

"Moja motivacija že v zadnjih sezonah visi na nitki," je za časnik Klene Zeitung dejal za zdaj še 39-letni športnik. Karl je imel po pisanju avstrijske agencije pomanjkanje motivacije tudi po zadnji olimpijski sezoni, ko je osvojil zlato v Pekingu.

Letošnje poletje je denimo večinoma posvetil kolesarskim maratonom, priprav na zimsko deskarsko sezono pa se ni udeležil.

Trenutno trenira v Bormiu s ciljem, da bi na prihajajočih, zanj že petih, OI osvojil še četrto medaljo. Leta 2010 je na svojih prvih v Vancouvru osvojil srebro, štiri leta kasneje v Sočiju pa bron. Brez kolajne je ostal le v Pyeongchangu 2018.

Svetovni prvak v paralelnem slalomu je bil med drugim tudi na Rogli leta 2021, pred tem je še po dvakrat slavil tako v paralelnem veleslalomu (2011, 2013) kot slalomu (2009, 2011). S SP ima še tri kolajne.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil nazadnje najboljši v sezoni 2023/24, pred tem pa še v sezonah 2009/10 in 2010/11. Skupaj je na 215 tekmah svetovnega pokala zbral 22 zmag ter 18 drugih in 13 tretjih mest.

Prva tekma nove sezone svetovnega pokala za deskarje v alpskih disciplinah bo na sporedu v kitajskem Mylinu 6. in 7. decembra.