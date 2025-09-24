Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
24. 9. 2025,
18.20

Sreda, 24. 9. 2025, 18.20

9 minut

Nemška zvezdnica v bitki s časom

Ramona Hofmeister zaradi zloma gležnja pod vprašajem za OI

STA

Ramona Hofmeister | Bo Ramona Hofmeister ostala brez nastopa na OI? | Foto Guliverimage

Bo Ramona Hofmeister ostala brez nastopa na OI?

Foto: Guliverimage

Najboljša nemška deskarka na snegu Ramona Hofmeister si je na treningu v Zermattu v Švici zlomila gleženj, je poročala nemška tiskovna agencija dpa in dodala, da je tako pod vprašajem tudi njen nastop na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo med 6. in 22. februarjem prihodnje leto v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Natančne podrobnosti niso znane, glavni trener nemške vrste Paul Marks pa je dodal: "Dokler se poškodba ne zaceli, ne bomo mogli reči, kaj se bo zgodilo. Bomo videli, če bo lahko tekmovala v sezoni."

Hofmeister je bila največje upanje nemške deskarske reprezentance za medaljo OI 2026. Med letoma 2020 in 2024 je štirikrat zaporedoma zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala in prejšnjo zimo končala na drugem mestu.

"Glavna prioriteta je zdaj, da se pozdravim. Poudarek je na zdravljenju in poslušanju svojega telesa," je dejala Hofmeister, ki je leta 2018 na OI v Pyeongchangu osvojila bron. Štiri leta pozneje pa je v Pekingu v četrtfinalu izpadla kot favoritinja in končala na petem mestu.

Sezona svetovnega pokala za alpske deskarje na snegu se bo na Kitajskem začela v začetku decembra.

