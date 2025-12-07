Mastnak edini v izločilnih bojih druge tekme na Kitajskem

Tim Mastnak, edini slovenski deskar na snegu v izločilnih bojih v kitajskem Mylinu, je na drugi tekmi olimpijske sezone za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu izpadel v osmini finala in zasedel 16. mesto. Zmagala sta Italijan Mirko Felicetti in Japonka Tsubaki Miki, branilca velikega globusa v paralelnih disciplinah iz minule sezone.

Na 31., predzadnjem mestu je pristal Rok Marguč in drugič zapored končal že po kvalifikacijah.

Gloria Kotnik je bila 18. in je za 56 stotink zgrešila osmino finala. V soboto si je kot edina v slovenski ekipi v isti disciplini zagotovila izločilne boje, ko je izpadla v prvem krogu in zasedla končno 14. mesto.

Mastnak, v soboto je bil v kvalifikacijah 20., si je tokrat s 16. mestom kvalifikacij zagotovil nadaljevanje. Tega je na uvodni tekmi sezone zgrešil za 32 stotink, tokrat se je podobni usodi izognil za mesto in šest stotink.

V osmini finala je bil njegov tekmec Felicetti. Ta je že na prvem merjenju dobil 0,28 sekunde prednosti, ki jo je na drugem povečal na 0,58 ter do cilja še za štiri stotinke na 0,62.

Felicetti je v četrtfinalu za 13 stotink ugnal Avstrijca Andreasa Prommeggerja, v polfinalu pa je bil boljši še od Nemca Eliasa Huberja. Po šestih stotinkah prednosti pri prvem merjenju je pri drugem zaostajal za devet stotink, na koncu pa zmagal z 0,76 sekunde prednosti in si zagotovil veliki finale.

V njem ga je čakal drugi Nemec Stefan Baumeister. Aktualni svetovni podprvak v disciplini je na prvem merjenju zaostajal 36 stotink, potem pa je začel nizati velike napake in Felicetti je Italiji zagotovil drugo zmago v nizu. V soboto je za uvod v sezono slavil Maurizio Bormolini. V malem finalu je slednji za 1,08 sekunde ugnal Huberja.

Italija je v soboto slavila dvojno zmago, najboljša je bila Lucia Dalmasso, Miki je bila šesta. Japonka je tokrat prišla do velikega finala in v njem za 0,43 sekunde ugnala dvakratno svetovno prvakinjo v paralelnem slalomu Švicarko Julie Zogg. Miki, svetovna prvakinja v švicarskem Engadinu marca letos v paralelnem slalomu in podprvakinja v paralelnem veleslalomu, je bila v minuli zimi prva skupno v svetovnem pokalu.

V boju za tretje mesto je imela lahko delo lani skupno tretja Avstrijka Sabine Payer, saj Čehinja Zuzana Maderova ni prišla do cilja in je tako kot v soboto končala na četrtem mestu.

Svetovni pokal v alpskih disciplinah se bo nadaljeval konec prihodnjega tedna v olimpijski Cortini d'Ampezzo.