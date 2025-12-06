Deskarka na snegu Gloria Kotnik je v Mylinu na Kitajskem na tekmi za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu kot edina od Slovencev nastopila v izločilnih bojih. Izpadla je v prvem krogu in zasedla 14. mesto. Zmagala sta Lucia Dalmasso in Maurizio Bormolini.

Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 20., na 28. mestu pa je končal Rok Marguč. Prvi je za 32 stotink zgrešil šestnajsterico za nadaljevanje tekmovanja, drugi pa za več kot dve sekundi.

Gloria Kotnik je bila 13. v kvalifikacijah, 3,12 sekunde za Čehinjo Zuzano Maderovo, ki je bila najboljša v tem delu tekmovanja. V osmini finala je bila nato tekmica Slovenke prav Lucia Dalmasso. Kotnikova je prvi dvoboj izločilnih bojev začela boljše, imela je 11 stotink prednosti pred Italijanko, nato pa je slednja pri drugem že povedla za 56 stotink in nato zmagala s 36 stotinkami naskoka.

Dalmasso je nato v četrtfinalu izločila še branilko skupne zmage v minuli zimi Tsubaki Miki iz Japonske. Svetovna prvakinja v švicarskem Engadinu marca letos v paralelnem slalomu in podprvakinja v paralelnem veleslalomu je zaostala šest desetink. Italijanka je v četrtfinalu izločila Maderovo, ki ni prišla do cilja, v velikem finalu pa še rojakinjo Eliso Caffont, a za vsega štiri stotinke. V malem finalu je za 2,62 sekunde Bolgarka Marina Zamfirova premagala Maderovo.

Maurizio Bormolini, marca letos je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojil zlato na mešanem paralelnem slalomu skupaj z Eliso Caffont, je v velikem finalu za dve desetinki ugnal avstrijskega veterana Benjamina Karla. Slednji je petkratni svetovni prvak in bo v Italiji februarja branil olimpijsko zlato v paralelnem veleslalomu. V italijanskem malem finalu si je tretje mesto priboril Aaron March, ki je Mirka Felicettija ugnal za 13 stotink.