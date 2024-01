Španska legenda: Pogačar bo napadel trojček, pričakujem ga na Vuelti

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo letos lotil dveh grand tourov, italijanskega Gira in francoskega Toura, mnogi pa bi radi videli, da bi dirkal še na španski Vuelti in tako napadel epski trojček. Če bi mu uspelo v enem koledarskem letu osvojiti vse tri tritedenske dirke, bi se z velikimi črkami vpisal v zgodovino, saj to ni uspelo še nikomur doslej.

Eden tistih, ki meni, da bi moral Tadej Pogačar že letos poskusiti napasti zgodovinski trojček, je legendarni španski kolesar Alberto Contador, ki je sam eden od le sedmih, ki jim je v karieri uspelo zmagati na Giru, Touru in Vuelti. "Tadej Pogačar bi moral napasti trojček in letos voziti tudi na Vuelti! Uspe mu lahko nekaj posebnega," se je nekdanji španski profesionalec navdušil v pogovoru na podcastu Velofillies.

"Če zmaga na Giru in Touru, bo napadel trojček na Vuelti"

Pogačar je že napovedal, da bo letos dirkal na italijanski in francoski pentlji. Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji si želi osvojiti tudi prestižno rožnato majico v Italiji, nato pa poskusiti srečo še v Franciji, kjer pa vsaj uradno ne bo edini kapetan moštva UAE Emirates. Ti v spopad s prvim favoritom, Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lase A Bike), pošiljajo štiri kapetane, poleg Slovenca še Adama Yatesa, Juana Ayusa in Joaa Almeido.

Če Pogačarju uspe dobiti izjemno zahteven dvojček Giro – Tour, bo to že zgodovinski dosežek, a v tem primeru bi moral zagotovo poskusiti še z Vuelto zaokrožiti trojček, ki ga v enem koledarskem letu še ni uspelo nikomur, je prepričan Contador: "Če zmaga na Giru in Touru, menim, da bo napadel trojček na Vuelti." V vsakem primeru bo poskušal 25-letni as s Klanca pri Komendi letos v svojo zbirko dodati še vsaj en grand tour. Če mu ne bo uspelo na Giru in Touru, bi utegnil poskusiti še z Vuelto, na kateri je dirkal le enkrat leta 2019 in tedaj zasedel tretje mesto v skupnem seštevku.

Bo Tadej Pogačar letos pisal zgodovino kolesarstva? Foto: Guliverimage

Časa za počitek bo dovolj

Vse pa je odvisno tudi od njegovih ciljev na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah, zaradi priprav na Giro pa bo izpustil nekaj spomladanskih klasik. "Na Giru so klanci drugačni kot na Touru in zahtevajo drugačen taktičen pristop. Ta dirka vsekakor ni idealna priprava na Tour, ampak mislim, da to Pogačarju ne bo predstavljalo prevelikih težav. Pred Girom ne bo veliko dirkal, po njem pa bo imel dovolj časa, da se spočije in pripravi na Tour," meni Contador.

Na osrednji dirki sezone v Franciji pa bo po mnenju slovitega Španca glavni favorit za zmago, že tretjo zapored, danski as Jonas Vingegaard, čeprav je v ekipi, ki se je iz Jumbo-Visme preimenovala v Visma | Lease A Bike, ostal brez mentorja Primoža Rogliča. Zasavec se je preselil k nemški BORI - hansgrohe, s katero bo prav tako napadal zmago na francoski pentlji. "Menim, da imata še vedno prednost moštvi UAE Emirates in Visma. Tu je še Remco Evenepoel, ki bo v vsakem primeru poskrbel za spektakel, če pa mu Toura ne uspe osvojiti letos, ga bo zagotovo enkrat v prihodnosti," je razmerja moči ocenil Contador.

Zgodovina še čaka

Contador je poleg slavnega Belgijca Eddyja Merckxa, Francozov Jacquesa Anquetila in Bernarda Hinaulta, Italijanov Feliceja Gimondija in Vincenza Nibalija ter Britanca Chrisa Frooma eden od sedmih kolesarjev, ki so v karieri osvojili vse tri grand toure. Merckx je v letih 1972–73 osvojil rekordne štiri zapored, Giro in Tour leta '72 ter Vuelto in Giro leta '73. Hinalult je leta 1982 zmagal na Giru in Touru, pa nato leta 1983 še na Vuelti, a tedaj je bila španska pentlja v koledarju prva od treh grand tourov. V sodobnem času, ko si terminsko dirke sledijo v zaporedju Giro, Tour, Vuelta, pa je Froome edini, ki je osvojil tri zapored, Tour in Vuelto leta 2017 ter Giro leta 2018. Še nikomur pa ni uspelo dobiti vseh treh v enem letu.

Bo Primož Roglič prvi Slovenec z zmagami na vseh treh grand tourih? Foto: Matthis Waetzel/BORA - hansgrohe

Kaj pa Roglič?

A če Pogačarju do dopolnitve prestižne zbirke manjkata še lovoriki iz Italije in Španije, je Primož Roglič tisti, ki mu manjka le še ena. Na Giru je izkušeni Zasavec zmagal lani, Vuelto je osvojil že trikrat, letos pa je popolnoma osredotočen le na Tour de France. Contador sicer pričakuje, da bo tudi na njegovi domači Vuelti zasedba letos zanimiva. "Morda bo Roglič poskušal zmagati še četrtič, morda tam spet vidimo Vingegaarda," je namigoval slavni Španec, ki pa bo moral tako kot vsi mi še počakati in videti, kako se bo razvijala kolesarska sezona 2024.

Da se vse tri tritedenske dirke v eni sezoni da odpeljati na visoki ravni, je lani dokazal Američan Sepp Kuss, ki je najprej na Giru do zmage pomagal Rogliču, poleti na Touru še Vingegaardu, nato pa sam osvojil Vuelto. Na vseh treh največjih dirkah je v eni sezoni do zdaj dirkalo le 36 kolesarjev.

Preberite še: