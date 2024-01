"Vsi bodo veseli, če Pogačarja ne bo"

Eritrejski kolesar Biniam Girmay se je te dni mudil v Avstraliji, kjer je nastopil na dirki Tour Down Under, a je z mislimi tudi že pri spomladanskih klasikah, na katerih ima visokoleteče cilje. In vesel je, da na njegovih spomladanskih vrhuncih ne bo številke 1 svetovne kolesarske lestvice Tadeja Pogačarja.

Nekdanji zmagovalec belgijske klasike Gent Wevelgem in tudi prvi Afričan, ki je leta 2022 osvojil etapo na Dirki po Italiji, Biniam Girmay je pretekle dni nastopal na Tour Down Under in bil v treh etapah med najboljšo četverico. Najbližje etapni zmagi je bil četrti dan, ko ga je v ciljnem šprintu prehitel le novi moštveni kolega Primoža Rogliča pri BORI - hansgrohe Sam Welsford.

Biniam Girmay se je že večkrat izkazal na najvišji ravni. Foto: Reuters

Spregovoril je tudi o ciljih za leto 2024 in se najprej dotaknil spomladanskih klasik. Eritrejec je vesel, da na E3 Saxo Classic in Dirki po Flandriji ne bo Tadeja Pogačarja (slovenski šampion bo pred Girom nastopil na treh enodnevnih klasikah – Strade Bianche, Milano–Sanremo in Liege–Bastogne–Liege), saj želi na omenjenih klasikah poseči po vidnejših uvrstitvah.

"To vprašanje lahko zastavite vsem v pelotonu. Odkar je začel tekmovati, se je vse spremenilo," se je sprva zasmejal in na vprašanje, ali Pogačarjeva odsotnost pomeni večje možnosti za njegovo zmago, odgovoril: "Rad imam tudi dirke, na katerih on tekmuje. Pogačar prinaša veliko čustev na dirko, tudi med navijači. Neverjetno prijazen fant je in je škoda, da ga spomladi tam ne bo. Bo pa celoten peloton vesel, če ne bo nastopil (smeh, op. a.)."

Ko je že govora o navijačih, jih ima veliko tudi član ekipe Intermache – Wanty. Na dirkah ima namreč veliko eritrejske podpore: "Rad imam te navijače. Brez njih ni nič. Dajejo mi veliko moči," je hvaležen, čeprav se zaveda, kakšne dodatne pritiske takšna podpora prinaša: "Če zdaj končam drugi, niso zadovoljni. To je odlično, a prinaša tudi pritisk. Prihaja z vseh strani. V Eritreji dobesedno govorijo, da moram zmagati vsak dan. Tudi ko je na sporedu gorska etapa. Želijo, da zmagam, vedno. To samo poveča mojo samozavest, a se včasih nasmejim, ko berem takšne stvari."