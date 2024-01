Valižan Williams prvič skupni zmagovalec dirke Tour Down Under

Tour Down Under

Valižan Stephen Williams je danes na uvodnem dejanju sezone dirk svetovne serije, najvišje ravni v kolesarstvu, v Adelaide zmagal v šesti etapi na gori Mount Lofty in prvič v karieri osvojil naslov zmagovalca skupnega seštevka dirke po Avstraliji Tour Down Under.

Trije najboljši kolesarji na dirki so bili tudi v zaključku zadnje etape na vrhu, Stephen Williams (Israel-Premier Tech) je v zadnjih 250 metrih premagal Ekvadorca Jhonatana Narvaeza (Ineos Grenadiers) in Mehičana Isaaca del Tora (UAE Team Emirates).

Williams, ki je bil po času izenačen s Škotom Oscarjem Onleyjem, a je po predzadnji etapi vodil na dirki, si je zagotovil skupno zmago z odločnim zaključkom 128-kilometrske zadnje etape in tretjim dnevnim vzponom na 710 metrov visok vrh Mount Lofty.

Umirjeni Valižan je dirko končal v času 19 ur 13 minut 34 sekund v šestih etapah v skupni dolžini 824,6 km. Williams je postal prvi britanski zmagovalec na 24. etapi dirke Tour Down Under. Narvaez je v seštevku zaostal devet sekund, del Toro pa 11.

"Noro. Vse ti gre skozi misli, ko prečkaš cilj. Kako težak je ta šport, zmage na dirkah pa ne pridejo prav pogosto," je dejal 27-letni Williams. "Zmagati tukaj v Avstraliji, na prvi dirki svetovne turneje v sezoni, je fantastično."

Foto: Guliverimage

Williams je napadel v finišu in niti Narvaez niti del Toro Romero nista mogla slediti njegovemu sprintu.

"Ta zaključek je popoln zame. Tako udaren je," je dejal. "Imam sposobnost, da lahko držim in držim in na srečo sem se lahko vrnil, prebral situacijo in unovčil, kar sem lahko, napadel sem 250 do konca. Takrat so vsi imeli že mrtve noge, zato sem mislil, da bom imel dobro priložnost, če bom uspel skočiti. Kakšna etapa, resnično ponosen, da sem prišel sem dol, da tako začnem sezono in se vrnem v Evropo ter nadaljujem."

Britanec Oscar Onley, ki je zmagal v sobotni peti etapi na slavnem hribu Willunga Hill le za las pred Williamsom, je v nedeljski etapi končal na 21. mestu in bil skupno četrti za svojo ekipo dsm-firmenich PostNL, 20 sekund za Williamsom, Nizozemec Bart Lemmen (Visma - Lease a Bike) pa je bil peti.

Dvojni svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) je končal na šestem mestu v skupnem seštevku tik pred Britancem Simonom Yatesom (Team Jayco-AlUla), oba z zaostankom 33 sekund.

Točkovno razvrstitev je osvojil Avstralec Sam Welsford (Bora-hansgrohe), ki je dobil na dirki tri etape, gorska razvrstitev pa je pripadla članu ekipe Avstralija Luku Burnsu. Isaac Del Toro pa je dobil belo majico za razvrstitev mladih kolesarjev.