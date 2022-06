Impeyu četrta etapa dirke po Švici, Williams ostaja vodilni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi četrta etapa kolesarske dirke po Švici se je končala s sprintom večje skupine. Med 59 tekmovalci, ki so v cilj prišli pol minute pred zasledovalci, je bil najhitrejši Južnoafričan Daryl Impey, kolesar ekipe Israel-Premier Tech je imel v zaključku več moči od Avstralca Michaela Matthewsa in Danca Soerena Kragha Andersena.

V skupnem seštevku je po 190,8 kilometra dolgi etapi od Grenchena do Brunnena, ki je vsebovala dva kategorizirana vzpona in dolg spust ob koncu, vodstvo zadržal Britanec Stephen Williams, član ekipe Bahrain-Victorious ima šest sekund prednosti pred Dancem Andreasom Kronom, sedem sekund na tretjem mestu zaseda Williamsov rojak Geraint Thomas.

Izkušeni, sedemintridesetletni Impey je zabeležil jubilejno 30. zmago v karieri, prvo v zadnjih dveh sezonah in prvo po avgustu 2019 izven domovine.

Že za četrtek strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko prišlo do sprememb na vrhu, saj bo na sporedu najtežja etapa doslej. Vsebovala bo štiri kategorizirane vzpone, tudi zaključek 190 kilometrov dolge etape bo na vzponu. Bo pa to le uvod v dve še težji etapi, ki bosta na sporedu v petek in soboto.

