Italijan slavil zmago, nato pa ... #video

Leknessund je bil del ubežne skupine, v končnici pa mu je uspel odločilen napad, po katerem si je s solo vožnjo priboril pomembno zmago.

Sprint glavnine, ki je prišla v cilj 38 sekund za zmagovalcem, je dobil Italijan Alberto Bettiol. Ta je bil celo prepričan, da je na cilj prišel prvi in za nekaj trenutkov slavil etapno zmago.

Alberto Bettiol je za kratek čas slavil zmago, a kaj kmalu spoznal, da je Norvežan v cilj prišel skoraj 40 sekund prej. Foto: Guliverimage "Radijska povezava je bila izklopljena. Seveda sem se veselil. Zdaj pa čakam jutrišnji dan, saj sem prepričan, da me bodo kolesarji zaradi tega tudi malo zbadali," je po tekmi razlagal Bettiol. Brez radijske predstave seveda ni vedel, da je Leknessundu uspel napad v vodilni skupini.

Bettiol se je takole veselil "zmage" ..., a nato spoznal, da je bil Norvežan hitrejši:

