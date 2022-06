V Katarju bo zvečer še kako vroče: ZAE ali Avstralci?

Na letošnji nogometni vrhunec, svetovno prvenstvo v Katarju, ki bo prvič v zgodovini potekalo ob koncu koledarskega leta (od 21. novembra do 18. decembra), se je že uvrstilo 30 od 32 udeležencev. V kratkem bosta podeljeni še zadnji dve vstopnici. Danes bo znan tekmec Peruja v zaključnem spopadu za nastop na SP v Katarju. V Dohi se bosta udarila ZAE in Avstralija.

Danes se bosta v Dohi v zadnjem krogu azijskih kvalifikacij pomerila ZAE in Avstralija. Tako se bodo za ogromen vložek udarili nekdanji izbranci Srečka Katanca (bil je selektor ZAE med letoma 2009 in 2011) ter Avstralci, ki jih v nogometnih krogih spremlja vzdevek Socceroos.

Odkar so nogometaši iz domovine kengurujev zapustili konfederacijo Oceanije in se preselili v azijsko nogometno družino, niso izpustili nobenega svetovnega prvenstva. Letos naskakujejo peto zaporedno udeležbo na največjem turnirju. Če bodo hoteli zaigrati tudi v Katarju, bodo morali preskočiti še dve oviri. Danes ZAE, nato pa prihodnji teden še Peru, petouvrščeno reprezentanco južnoameriških kvalifikacij.

Kdo se je že uvrstil na SP 2022:

Konfederacija Uvrščeni na SP 2022 Še v igri Gostitelj (1/1) Katar / Afrika (5/5) Gana, Kamerun, Maroko, Senegal, Tunizija / Azija (4/5) Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija Avstralija, ZAE Evropa (13/13) Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, Švica, Wales / Južna Amerika (4/5) Argentina, Brazilija, Ekvador, Urugvaj Peru Oceanija (0/1) / Nova Zelandija Sev. Amerika, Sred. Amerika in Karibi (3/4) Kanada, Mehika, ZDA Kostarika

Zmagovalca takratnega dvoboja, ki bo prav tako odigran v Dohi, na SP čaka atraktivna skupina D, v kateri so branilec naslova Francija, v zadnjem obdobju zelo vroča in uspešna Danska ter afriški predstavnik Tunizija. Nogometaši ZAE so na največjem svetovnem nogometnem odru zadnjič nastopili v slovenski soseščini daljnega leta 1990. Takrat so se na SP v Italiji pomerili tudi z Jugoslavijo in doživeli prepričljiv poraz (1:4). Končni rezultat je postavil zdajšnji trener ljubljanske Olimpije Robert Prosinečki, nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec pa je sedel na klopi.

Prvi nogometni zvezdnik ZAE Omar Abdulrahman se po dveletni odsotnosti zaradi poškodb vrača v izbrano vrsto. Foto: Reuters

Zadnji udeleženec SP 2022 v Katarju, kjer ne bo slovenskih nogometašev, bo pa barve dvomilijonske države na sončni strani Alp zastopal sodnik Slavko Vinčić, bo znan 14. junija. Takrat se bosta v Dohi za dragoceno vstopnico pomerili Kostarika in Nova Zelandija. Boljšega čaka nastop na SP v Katarju v skupini E, kjer bo imel opravka z zelo zahtevnimi tekmeci (Nemčija, Španija in Japonska).