Bahrain Victorius na petdnevno Dirko Po Sloveniji (15.–19. junij), na kateri bodo kolesarji prevozili 792 kilometrov in opravili z 9.152 višinskimi metri, pošilja štiri Slovence: Jana Tratnika, Mateja Mohoriča, Domna Novaka in debitanta Matevža Govekarja. Ob njih pa še Nemca Jasho Sütterlina in Avstralca Heinricha Hausslerja.

Domen Novak je glavni adut arabskega moštva za najvišja mesta v skupni razvrstitvi. Foto: Guliverimage "Letošnja izvedba dirke je nekoliko spremenjena in zahtevnejša. Naša strategija je zmagati na vsaki etapi. Poleg tega imajo kolesarji dnevni cilj doseči najboljši mogoči položaj na dirki. Domen Novak, ki je uspešno končal Giro d’Italia, je naš adut za najvišja mesta v skupni razvrstitvi," je za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Gorazd Štangelj.

Predstavil se bo tudi novinec v ekipi Matevž Govekar. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prva etapa je zelo tehnična, na tej pričakujemo napad letošnjega kapetana Mateja. Heinrich in Matej bosta imela priložnost prevzeti vodstvo v drugi etapi, saj se bo končala s šprintom. To je tudi priložnost, da naš najnovejši član ekipe Matevž pokaže svoje kolesarske sposobnosti. Tretja etapa se konča na starem gradu v Celje, s strmim vzponom, kjer lahko zmaga Matej. V četrti, kraljevski etapi, etapi, pričakujemo, da se bo za zmago boril Domen. Zadnja etapa ima nov dodatek, vzpon na Trško goro, ki je zelo zanimiva zaradi tehničnega spusta v Novo mesto, kjer bi bil lahko v položaju za vodstvo znova Matej," se je Štangelj še sprehodil po etapa 28. izvedbe Dirke po Sloveniji.

Ta se bo začela v sredo v Novi Gorici, končala pa v nedeljo v Novem mestu.