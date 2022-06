Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijska ekipa Alpecin-Fenix je ena najuspešnejših ekip razreda UCI ProTeams, njihov glavni zvezdnik Mathieu van der Poel se je že proslavil s številnimi zmagami na največjih dirkah in pred kratkim tudi z vodstvom na Giru, v rumeno majico pa je bil oblečen že lani na slovitem Touru. Do dirke vseh dirk si bo vzel tekmovalni premor, zato ga ne bo v ekipi, ki bo nastopila na dirki Po Sloveniji. Na delu pa bo Tim Merlier, ki je prav tako že slavil na obeh največjih etapnih dirkah. Na Dirki po Franciji lani v 3. etapi, v kateri je grdo padel Primož Roglič. Za pravo neumnost pa je poskrbel letos na belgijski klasiki.

Belgijski kolesar Tim Merlier je imel odlično sezono 2021, z etapnima zmagama na Giru in Touru. Slovenski navijači se zagotovo spomnijo njegove zmage na tretji etapi Dirke po Franciji, a večina žal ne zaradi njegove zmage. To je bila kaotična etapa, polna padcev, eden izmed padcev je bil usoden tudi za Primoža Rogliča.

Merlier je šprinter in meri na etapne zmage na dirki Po Sloveniji (od 15. do 19. junija), a se zaveda, da bo imel močno konkurenco. Prav tako je že jasno, da je to njegovo zadnje leto pri moštvu Alpecin-Fenix, saj bo v prihodnjem letu kolesaril za Quick-Step.

#Replay 🎥 / #Scheldeprijs 🇧🇪

🇧🇪 Tim Merlier (AFC) par dessus la barrière ! Images cocasses de cette édition du GP de l’Escaut, remporté par 🇳🇴 Alexander Kristoff (IWG).pic.twitter.com/kRurc33TDf — Renaud Breban (@RenaudB31) April 6, 2022

Ljubitelji kolesarstva pa se verjetno spomnite tudi njegove aprilske neumnosti na belgijski klasiki Scheldeprijs. S spretno in hipno reakcijo se je za las izognil trčenju nekaj metrov pred ciljno črto. Tri minute po prihodu v cilj se je namreč odločil, da se zapelje proti ekipnemu avtobusu, a kaj ko je za to izbral traso dirke, ki še zdaleč ni bila končana. Še več, proti cilju je v tistem trenutku z veliko hitrostjo priletela skupina devetih kolesarjev, ki je šprintala za 14. mesto. Če bi se nesreča zgodila, bi krivdo lahko pripisali zgolj in samo njemu.