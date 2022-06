Rekordna zmaga Sagana, padec in poškodba Schachmanna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 177 kilometrih od Aescha do Grenchena je Slovak Peter Sagan dobil zaključni šprint, v katerem je bil močnejši od Francoza Bryana Coquarda in Norvežana Alexandra Kristoffa. Za Sagana je bila to že 18. etapna zmaga na dirki po Švici v dolgoletni karieri.

Etapo je zaznamoval tudi množični padec kakšne štiri kilometre pred koncem, v katerega je bil vpleten tudi Nemec Maximilian Schachmann, ki je zaradi tega izgubil drugo mesto v skupnem seštevku in se tudi lažje poškodoval.

Pred tem je bil Schachmann uspešen, saj si je na letečem cilju, ki ga je dobil Britanec Geraint Thomas, priboril dve sekundi bonusa in začasno zmanjšal zaostanek za vodilnim Britancem Stephenom Williamsom na dve sekundi. Po padcu pa je izgubil priključek z glavnino in prišel v cilj s 53 sekundami zaostanka.

Williams ima zdaj šest sekund naskoka pred Dancem Andresom Kornom, Geraint Thomas na tretjem mestu, vsi trije so etapo končali v glavnini, pa zaostaja sedem sekund.