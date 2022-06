Vlasovu peta etapa in skupno vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peta, doslej najtežja etapa kolesarske dirke po Švici je po pričakovanju spremenila vrh skupnega seštevka. Doslej vodilni Britanec Stephen Williams na razgibani, 190,1 kilometra dolgi progi od Ambrija do Novazzana, ni bil konkurenčen, tako da je moral vodilni položaj prepustiti zmagovalcu etape Rusu Aleksandru Vlasovu.

Kolesar ekipe Bora-hansgrohe je imel v zaključku etape s tremi kategoriziranimi in tudi zaključnim vzponom, tega so kolesarji prevozili dvakrat, več moči od Američana Neilsona Powlessa, v vodilni skupini sta na cilj prišla še Danec Jakub Fuglsang in Britanec Geraint Thomas.

Petouvrščeni Italijan Diego Ulissi je zaostal pet sekund, v eni minuti pa je v cilj prišlo 21 kolesarjev. Med njimi ni bilo dveh favoritov, Belgijca Remca Evenepoela, ki je zaostal dve minuti in 12 sekund, in Adama Yatesa, slednji je tako kot vsa ekipa Jumbo-Visme in še nekateri posamezniki pred etapo zaradi okužbe z novim koronavirusom karavano zapustila.

Etapa je bila praktično le ogrevanje za dve najtežji na dirki, pred katerima ima Vlasov šest sekund prednosti pred Fuglsangom, sedem pred Thomasom in 14 pred do četrte etape drugouvrščenim, Dancem Andreasom Kronom.

Na dirki, ki se bo s kronometrom v Vaduzu končala v nedeljo, ni slovenskih predstavnikov.

