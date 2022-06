V Rogličevo ekipo se je ob napačnem času prikradel novi koronavirus

Vodstvo ekipe Jumbo-Visma se je odločilo, da je umik z dirke po Švici najbolj modra odločitev za zaščito drugih udeležencev. Za zdaj še ni sporočilo, kateri tekmovalci so staknili okužbo z novim koronavirusom.

🇨🇭 #TourdeSuisse2022



Team Jumbo-Visma will not appear at the start of the fifth stage of the Tour de Suisse today.



Despite all precautions, corona has crept into the team again.