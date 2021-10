Dirka po Hrvaški pripadla Britancu, najboljši Slovenec Gal Glivar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnjo zadnjo etapo od Samobora do Zagreba je dobil na koncu tretji v skupnem seštevku, Nizozemec Tim van Dijke (Jumbo-Visma) pred Williamsom in Hoelgaardom. Najboljši Slovenec je bil danes David Per na 14. mestu (+0:05). Glivar je bil kot drugi najboljši slovenski predstavnik 27. (+0:23).

V skupnem seštevku je 19-letni Glivar zasedel 23. mesto z zaostankom 5:10 minute. Mesto za rojakom je z zaostankom 5:17 minute preizkušnjo po Hrvaški sklenil Žiga Grošelj (Felbermayr Simplon Wels).

Najboljšo posamično uvrstitev je zabeležil Andi Bajc (Felbermayr Simplon Wels), ko je bil v tretji etapi od Primoštena do Makarske sedmi. Per je bil deseti v prvi etapi od Osijeka do Varaždina.

Na dirki je nastopilo deset Slovencev, sedem v dresu Adrie Mobil, dva v ekipi Felbermayr Simplon Wels, ter Novak v dresu Bahrain Victoriousa.

Preberite še: