Primož Roglič je zmagovalec Dirke po Emiliji!

Roglič je na dirki po Emiliji že zmagal leta 2019, danes pa je z izjemnom zadnjim protinapadom, ko je odgovoril belgijskemu čudežnemu dečku Remcu Evenepoelu (Deceuninck - QuickStep), ponovil uspeh. Evenepoelu so v ciljnem sprintu v klanec pošle moči in je dirko končal na petem mestu, za klubskim kolegom Joaom Almeido, pa Kanadčanom Michaelom Woodsom in Britancem Adamom Yatesom.

To je bila Rogličeva 59. zmaga v karieri ter 12 v tej sezoni, za njegovo moštvo Jumbo-Visma pa 41. v sezoni.

Pred moško dirko so se v Bologni pomerile tudi kolesarke, 87-kilometrsko preizkušnjo pa je dobila Španka Mavi Garcia, članica ekipe Ale BTC Ljubljana. Druga je bila Kubanka Arlenis Sierra (A.R. Monex Women's Pro Cycling Team), tretja pa Avstralka Rachel Neylan (Parkhotel Valkenburg). Slovenk ni bilo na startu.

104. Giro dell'Emilia, potek dirke:

Cilj – Primož Roglič je zmagovalec 104. Dirke po Emiliji!!!! Drugo mesto je zasedel Portugalec Joao Almeida (Deceuninck - QuickStep), tretje pa Kanadčan Michael Woods (Israel StartUp Nation). Yates in Evenepoel sta v cilj prišla na četrtem in petem mestu.

Zadnji kilometer dirke – Roglič, Yates, Woods in Almeida so za nekaj deset metrov ušli Evenepoelu, ki pa je nato prišel do sape in še zadnjič silovito napadel, Roglič mu je odgovoril s še silovitejšim protinapadom! Rogliču je sledil Almeida, Evenepoel pa je potrošil preveč moči.

Pogačar je na koncu, ko mu je postalo jasno, da se ne more vmešati v boj za zmago, popustil:

3 km do cilja – Roglič je izgubil pomočnika Vingegaarda, Evenepoel ima ob sebi še Almeido, v skupini, ki bo obračunala za zmago sta še Yates in Woods, obeta se odličen zaključek dirke. Dan Martin zdaj za vodilnimi zaostaja še 45 sekund, glavnina je še dlje.

8 km do cilja – kolesarji so v zadnjem krogu, Roglič, Evenepoel, Woods in Yates, Almeida in Vingegaard zdaj vozijo 28 sekund pred zasleodvalcem Danom Martinom (Israel StartUp Nation), glavnina s Pogačarjem ostaja več kot 40 sekund za čelom dirke. Evenepoel ves čas poskuša z napadi, Roglič in ostali mu za zdaj še lahko odgovarjajo.

11 km do cilja - Primož Roglič, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel, Joao Almeida (Deceuninck – QuickStep), Adam Yates (Ineos Grenadiers) in Michael Woods (Israel StartUp Nation) imajo zdaj kakšne pol minute prednosti pred Kruijswijkom in Benom Hermansom (Israel StartUp Nation) ter 45 sekund pred glavnino s Pogačarjem.

15 km do cilja – super skupina z Rogličem, Evenepoelom, Almeido, Yatesom, Woodsom in Vingegaardom povečuje prednost, v lov za njo se je podal še Rogličev kolega pri Jumbo-Vismi Steven Kruijswijk, Pogačar pa v glavnini zaostaja že pol minute. Francoza Gaudu in Champoussin sta hitro odpadla iz vodilne skupine.

20 km do cilja – Roglič, ki je dirko po Emiliji dobil leta 2019, vztraja v vodilni skupini, v kateri so zdaj še Evenepoel, Yates, Almeida, Vingegaard, Woods, pridružila pa sta se jim še Francoza Clemen Champoussin in David Gaudu, vozijo pa 20 sekund pred glavnino s Pogačarjem.

28 km do cilja – zdaj sta se v vodstvo odpeljal Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Joao Almeida (Deceuninck – QuickStep), Roglič, Evenepoel, Yates in Woods so blizu, Pogačar pa je še vedno v glavnini, 14 sekund za čelom dirke.

30 km do cilja – Roglič, Yates, Evenepoel, Masnada in Garosio imajo 14 sekund prednosti pred glavnino, v kateri je tudi Pogačar. Kussa in Carbonija je glavnina ujela. Vodilnim se je priključil še Michael Woods.

34 km do cilja – bega je konec, mimo ubežnikov se je odpeljala močna skupina s Primožem Rogličem, Seppom Kussom, Adamom Yatesom, Remcom Evenepoelom, Faustom Masnado … Glavnina je raztrgana na več skupin. Pogačarja za zdaj ni videti v ospredju.

🇮🇹 #GirodellEmilia



A reduced group is closing in on the group containing @IdeSchelling as we hit the laps now. 35km left to race. pic.twitter.com/rvNzVCqUri — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) October 2, 2021

36 km do cilja – kolesarji so prvič prečkali ciljno črto pri baziliki, ubežniki imajo le še 25 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te pa so pogosto tudi kolesarji Rogličeve Jumbo-Visme.

38 km do cilja – kolesarji že krožijo okoli hribčka z baziliko Madonna di San Luca v Bologni, prednost ubežne peterice pa se naglo topi in zdaj znaša le še 1:25.

50 km do cilja – vodi zdaj skupina s Schellingom, Garosio, Carbonijem, Baisom, Schneiterjem in Milesijem, ima še dobri dve minuti prednosti pred glavnino. Ta se je ubežnikom sicer približala že na minuto 20, a je nato vodilna skupina začela sodelovati in nekoliko povišala prednost.

🇮🇹 - #GirodellEmilia

🗓 - 02/10



🚩 Casalecchio di Reno

🏁 San Luca

🚴‍♂️ 195 km



⛰ Circuit final difficile qui devrait sourire aux puncheurs/grimpeurs / Not an easy race, puncheurs and climbers should be happy with it! 💪#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/tTtBXZRVLw — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) October 2, 2021

73 km do cilja – zdaj so v vodstvu Schelling, Garosio, Carboni, Bais in Milesi, kakšne pol minute pred Schneiterjem in Baseggiom in 3:12 pred glavnino z Rogličem in Pogačarjem.

80 km do cilja – ubežna skupina, ki ima več kot tri minute prednosti pred glavnino s Pogačarjem in Rogličem, je razpadla. Wright je odpadel, vodi trojica Italijanov, Garosio, Carboni in Milesi, nekaj sekund pred Schellingom in Baisom, ter nekaj deset sekund pred Schneiterjem in Baseggiom.

Kolesarji so opravili z dvema najdaljšima klancema na dirki, Passo Brasa (na 80. kilometru etape) je prvi prečkal Wright, Medelano (7,8 km pri 6,7 % povprečnega naklona) pa Carboni.

🇮🇹 #GirodellEmilia



The first of four Italian classics on our program🗓

Our 7 riders for Giro dell’Emilia⬇️ pic.twitter.com/kLL2P5cIYN — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 1, 2021

180 km do cilja – glavnini je pobegnila deveterica kolesarjev, Italijani, Lorenzo Milesi, Matteo Baseggio, Davide Bais, Giovanni Carboni in Andrea Garosio, pa Eritrejec Natnael Tesfatsion, Švicar Joab Schneiter, Nizozemec Ide Scheling in Novozelandec Paul Wright.

Start: dirka se je začela ob 11.30.