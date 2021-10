Skupno slovo

Slovenski kolesarji so nas tudi v letu 2021 razvajali z izvrstnimi dosežki. Prednjačili so Tadej Pogačar, Primož Roglič in Matej Mohorič, ki so na najnovejši lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) razvrščeni na 1., 3. in 10. mestu.

Pogačar je med drugim drugič zapored osvojil prestižni Tour de France in bil bronast na olimpijskih igrah na cestni dirki. Roglič je tretjič zapored postal kralj španske Vuelte in na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato odličje v kronometru. Mohorič se je veselil štirih zmag, izstopali sta tisti etapni na sloviti Dirki po Franciji.

Za konec dva spomenika

Član Bahrain Victorious, ki ni bil zadovoljen z izkupičkom na nedavnem svetovnem prvenstvu v Belgiji, bo v nedeljo spet sedel na kolo, ko ga čaka severni pekel na Pariz-Roubaix. "Moja pripravljenost je na vrhunski ravni in verjamem, da bodo temu primerni tudi rezultati," je v nedavnem intervjuju za Sportal dejal Mohorič.

Matej Mohorič in Tadej Pogačar imata za seboj izvrstni sezoni. Foto: Guliverimage

Francoska klasika spada med pet kolesarskih spomenikov – ob tej dirki so še Milano–San Remo, Dirka po Flandriji, Liege–Bastogne–Liege in Dirka po Lombardiji - in velja za zelo zahtevno, saj trasa poteka tudi po kockah, težavnost pa bi lahko letos začinil še dež.

Pogačarju in Rogliču Lombardija bolj ustreza kot kocke na Pariz–Roubaix

Na Dirki po Lombardiji, ki bo 9. oktobra, bomo na delu videli tudi Rogliča in Pogačarja, ki bosta s to preizkušnjo kot Mohorič končala letošnje naporno tekmovalno leto in mu pomahala v slovo. Se pa lahko pohvalita, da sta enega od spomenikov že osvojila. Letos je ta podvig na Liege–Bastogne–Liege uspel mlajšemu, nekdanji skakalec pa je isto preizkušnjo osvojil leto pred njim.

Trasa italijanske klasike Dirke po Lombardiji

Kocke na dirki Pariz–Roubaix, ki jih morajo kolesarji "preleteti", niso pisane na njun račun, niti trasa, zato pa je Dirka po Lombardiji prihodnji konec tedna. Številni vzponi ustrezajo njunemu načinu kolesarjenja. Proga v dolžini 239 kilometrov in s kar 4.500 višinskimi metri bo pomenila pravi zaključni pekel in spektakel pred počitnicami.

Uspešni sezoni bosta končala v Italiji. Foto: Reuters

Pri osrednjih slovenskih kolesarjih je na koledarju zapisanih še nekaj dirk, za katere sta predvidena, vendar še ni dokončnega odgovora, na katerih bosta v resnici nastopila. Pri Pogiju sta bili prvotno v koledarju Giro dell'Emilia (2. oktober) in Tre Valli Varesine (5. oktober), ki ju je lani osvojil Roglič. Jasno je že, da bosta slovenska kolesarja na Giro dell'Emilia nastopila in spadala med osrednje favorite za zmago, Roglič pa naj bi pred Lombardio kolesaril še dirko Milano–Torino (6. oktober).