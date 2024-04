Za zmago je v deževnem vremenu obračunala precej razredčena skupina okoli 30 kolesarjev. "Zid" Mur de Huy (1,3 km/9,5 %) si je lani prvič v karieri pokoril Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), tokrat pa je imel nekoliko presenetljivo ob Slovenčevi odsotnosti največ moči na strmem klancu Williams.

Ta se je po levi strani, ko se je pokazala luknja, dobrih 250 m pred ciljem izstrelil mimo skupine okoli 15 kolesarjev, si hitro nabral nekaj prednosti in jo za las zadržal v zadnjih metrih.

Za 27-letnika iz valižanskega Aberystwytha je bila to osma zmaga v karieri in tretja letos, potem ko je dobil eno od etap in skupni seštevek dirke po Avstraliji sredi januarja.

Drugo mesto je v času zmagovalca zasedel Vauquelin, tretji Van Gils pa je zaostal tri sekunde.

Od Slovencev je bil danes na startu le Domen Novak (UAE Team Emirates), ki pa je bil v vlogi pomočnika in na koncu odstopil.

