Vratolomno! S kolesom gonil in skakal na Streifu. #video

Še preden so se ta teden po smukaški progi, ki zbuja največ strahospoštovanja, začeli spuščati najboljši smučarji na svetu, je to legendarno strmino na svojem gorskem kolesu ukrotil zvezdnik gorskega kolesarstva in YouTuba Fabio Wibmer.

Fabio Wibmer Foto: Red Bull Content Pool Pred leti je na zasneženih kitzbühelskih strminah s Hondinim motociklom vozil Marc Marquez, letos pa se je za naslednje atraktivne posnetke po celotni progi smuka za svetovni pokal s svojim gorskim kolesom (seveda z gumami z žebljički) podal avstrijski zvezdnik gorskega kolesarstva Fabio Wibmer. Drvel je tudi 107 kilometrov na uro! Kot da sama proga že ni dovolj vratolomna, so mu dodali še nekaj odskočnih ramp. Najvišja (na Mišnici) je imela kar 14 metrov. Čez tako visok skok še nikoli ni zapeljal. Najdlje je skočil 36 metrov. Seveda je obenem izvedel še nekaj odličnih trikov.

Teh atraktivnih posnetkov ne smete spregledati (vir: Reuters):

Za navdih mu je bil Bode Miller

Fabio Wibmer Foto: Red Bull Content Pool "Idejo o projektu Streif sem imel v mislih že nekaj let. Dve leti smo delali na tem, da uresničimo te moje sanje," je po uspešni izvedbi povedal 28-letni Wibmer. "Kitzbühel je za smučanje mitski kraj. Že od malega navijaš za najboljše smukače na svetu. Ko se spomnim na legendarne tekme, najprej pomislim na Bodeja Millerja, ki je zapeljal kar na zaščitno mrežo. To je bil eden tistih trenutkov, ki me je navdihnil za ta projekt." Pri pripravah so si izposodili celo policijski radar, da je izračunal, s kakšno hitrostjo gre lahko čez posamezne skoke, da ne bi skočil prekratko ali predaleč. Ni šlo torej samo za drzen spust, ampak za zelo premišljeno dirkanje po urah in urah matematične analize.

