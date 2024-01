Kildejevo dekle Mikaela Shiffrin je bila še v torek vidno pretresena. Foto: Guliverimage Prvič po brutalnem padcu v ciljem zavoju S na smukaški progi v Wengnu je z novinarji govoril nesrečni Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. "Takšne bolečine nisem še nikdar občutil," je priznal 31-letni zmagovalec 21 tekem svetovnega pokala. Samega padca se sicer ne spomni najbolje. "Spomnim se, da sem izgubil nadzor nad smučmi v predzadnjih vratih. Padel sem, nato pa sem začutil ekstremno bolečino v rami. Takrat sem razmišljal samo o svoji rami, kako zelo me boli." Ker je obenem zletel še v zaščitno mrežo, si je poškodoval še nogo. "Zapletel sem se v mrežo, se porezal po nogi in izgubil veliko krvi. Ureznina je bila zelo globoka, skoraj do kosti." Prizadeti so bili celo živci na nogi in zato je moral takoj na nujno operacijo. Tako ni čudno, da je bila Mikala Shiffrin še v torek na slalomu v Flachauu povsem iz sebe in se je komaj lahko veselila svoje 94. zmage v svetovnem pokalu.

V četrtek na še eno operacijo

Odpeljali so ga s helikopterjem. Foto: Reuters V četrtek popoldne se je Kilde oglasil še prek družabnih omrežij. Vsem se je zahvalil za besede podpore in sporočil, da mora na še eno operacijo. V bolnišnici v Innsbrucku mu bodo skušali popraviti dve strgani vezi v rami. "Glede nato, da sem zletel v mrežo pri hitrosti 120 kilometrov na uro, se počutim presenetljivo dobro. K sreči nimam ničesar zlomljenega, sem pa vseeno utrpel nekaj zelo resnih poškodb." Fotografij poškodbe noge raje ne bo delil, pravi. "Mislim, da vas želodec tega ne bi prenesel." Tako ni niti najmanj jasno, koliko časa bo s tekmovalnih prog odsoten specialist za smuke in superveleslalome, ki je leta 2020 osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, v zadnjih dveh sezonah pa je končal na drugem mestu za Švicarjem Marcom Odermattom. "Sem že odmislil, da bi se lahko hitro vrnil," priznava Kilde. "Šel bom dan za dnem. Trenutno je še veliko negotovosti."

🙏🏻 And thank you to everyone for your support. pic.twitter.com/g94fYynVmG — Aleksander Aamodt Kilde (@AleksanderKilde) January 18, 2024

V Kitzbühlu trije padci že na treningu

Barnabas Szollos si je od sredinem padcu na Streifu poškodoval obraz. Foto: Guliverimage S padci tekmovalcem očitno ne bo zaprinešeno niti na legendarnem Streifu v Kitzbühlu. Že na dveh treningih smo bili priča trem grdim padcem. Najbolj jo je skupil Barnabas Szollos, Madžar, ki živi v Avstriji, nastopa pa za Izrael. Pri padcu na Mišnici je z obrazom udaril ob trdo ledeno podlago, da je celo izgubil čelado. Ima poškodbe obraza in zlomljeno čeljust. Na progi so mu pomagali pol ure, nato so ga prepeljali v bolnišnico v Innsbruck. Pred njim je padel tudi nečak Didierja Cucha, Remi Cuche. Švicar naj bi si poškodoval kolenske vezi. Tretja žrtev treningov je bil Avstrijec Stefan Babinsky, a je z njim vse v redu.