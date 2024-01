Kako huda je poškodba Norvežana?

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je v soboto grdo padel na smukaški klasiki v Wengnu, po dolgi prekinitvi pa ga so ga s prizorišča odpeljali s helikopterjem. Dolgo časa se je ugibalo, kakšno je stanje 31-letnega Norvežana, danes pa so iz norveške smučarske zveze sporočili spodbudne novice, saj je Kilde ubežal najhujšemu. Izpahnil si je ramo in utrpel ureznino na meču, javil pa se je tudi že na Instagramu, kjer je objavil fotografiji z izbranko Mikaelo Shiffrin.

Lanski dvojni zmagovalec v švicarskem Wengnu Aleksander Aamodt Kilde je v specialnem smuku na eni najzahtevnejših prog na svetu v soboto padel po več kot dveh minutah napora na koncu smuka v ciljnem S-zavoju in končal v zaščitni mreži. Posnetki so zatem pokazali Norvežana, kako trpi v hudih bolečinah, medtem ko so mu reševalci pritrdili prevezo na nogo. Smučarja, ki je šel na progo z virozo, so v dolino evakuirali s helikopterjem, potem ko so mu reševalci namestili oranžno podvezo okrog desnega stegna. Takoj po sobotnem padcu so začela krožiti poročila o odprtem zlomu spodnjega dela noge na desni nogi, a so se na srečo te informacije izkazale za napačne.

Kot so v nedeljo zjutraj sporočili iz norveške zveze, so 31-letnika že operirali v bolnišnici v Bernu. Kilde si je izpahnil ramo in utrpel ureznino na meču. Drugih zlomov ni utrpel, ima pa številne modrice in odrgnine.

"Kilde je v bolnišnici v Bernu v dobrih rokah," je še sporočil Marc Jacob Strauss, zdravnik norveške ekipe. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo s tekmovalnih prog odsoten specialist za smuke in superveleslalome Kilde, ki je leta 2020 osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, v zadnjih dveh sezonah pa je končal na drugem mestu za Marcom Odermattom.

Po padcu se je že javil tudi Kilde, ki je na Instagramu z odrgninami na obrazu objavil fotografijo z izbranko, ameriško smučarsko zvezdnico Mikaelo Shiffrin. "Tukaj sem, kjer zame skrbi ena in edina Mikaela Shiffrin. Zakrpali so me. Hvala vsem za vaša sporočila, hvaležen sem za vse besede ljubezni in spodbude. Ta šport zna biti brutalen, a še vedno ga obožujem. Se slišimo kasneje," je ob fotografijah zapisal Norvežan.

Pinturault se bo vrnil

Kilde pa ni bil edina žrtev Wengna, a jo je odnesel bolje kot njegova smučarska kolega. V četrtek si je namreč Švicar Marco Kohler huje poškodoval desno koleno. V petek je po skoku v superveleslalomu padel Francoz Alexis Pinturault, oba bosta izpustila preostanek sezone. Po poškodbi se je na omrežju X oglasil 32-letni Pinturault. "Najboljše sredstvo proti bolečinam. Hvala vsem za vaše prijazne besede. Vrnil se bom (I'll be back)," je v slogu Arnolda Schwarzeneggerja zapisal Francoz, ki je objavil fotografijo s hčerkico Olympe, ki sta se jo z ženo Romane razveselila prejšnji konec tedna.

The best pain killer 🤍

Thank's for all your kind words ! #Illbeback pic.twitter.com/DezGv05z8s — Alexis Pinturault (@AlexPinturault) January 13, 2024

Preberite še: