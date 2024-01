Slabe novice za francoskega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dve preizkušnji alpskih smučarjev v hitrih disciplinah v Wengnu sta terjali dve novi žrtvi, za kateri je sezona končana. Potem ko se je v četrtek poškodoval Švicar Marco Kohler, je imel dan pozneje podobno nesrečo tudi francoski as Alexis Pinturault, ki si je ob grdem padcu strgal sprednje križne vezi levega kolena.

Kot so sporočili s francoske zveze, si je zadnji francoski zmagovalec superveleslaloma pred Cyprienom Sarrazinom pri padcu v superveleslalomu strgal sprednje križne vezi levega kolena. S helikopterjem so ga prepeljali v najbližjo bolnišnico, kjer pa že čaka na prevoz v domovino, kjer bodo opravili nadaljnje preiskave in kirurški poseg. Zmagovalec 34 tekem za svetovni pokal je tožil tudi nad bolečinami v zapestju.

Dvaintridesetletni Pinturault, ki je pred letošnjo sezono opustil slalom in se posvetil treningu hitrih disciplin, je bil dan prej na smuku deveti, kar je bila nasploh njegova prva smukaška uvrstitev med deseterico.

32-letni Pinturault se je sicer z ženo Romane prejšnji konec tedna v soboto razveselil rojstva prvorojenke, ki sta ji nadela ime Olympe. Francoz je v 15 sezonah v svetovnem pokalu 34-krat zmagal, skupno pa je 77-krat stal na odru za zmagovalce. Leta 2021 je osvojil veliki kristalni globus, ob tem ima v vitrinah tudi pet malih globusov. Ima še osem odličij s svetovnih prvenstev in tri z olimpijskih iger. V lanski sezoni je v skupnem seštevku končal na osmem mestu. V tej sezoni je bil do današnjega padca 12. smučar sezone, na svojem računu je imel 199 točk, najvišje je bil na veleslalomih v Alta Badii in v Val d'Iseru, kjer je končal na petem mestu.

😥🙏 Alexis Pinturault a chuté ce jour lors du Super g de Wengen. Transporté à l’hôpital d’Interlaken, les examens ont révélé une rupture des ligaments croisés antérieurs (LCA) du genou gauche.



Il sera rapatrié en France pour la poursuite du bilan et devrait rapidement… pic.twitter.com/Ffgzp8w9Dn — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) January 12, 2024

"Videl sem padec Alexisa, nikoli ni lahko videti, da se to zgodi prijatelju. Nekaj posledic je ta padec pustil tudi pri meni. Pred startom sem si rekel: smučaj dobro, a ne tvegaj vsega. Dnevi v Wengnu so dolgi, težko je ohraniti sveže noge," je za AFP dejal Marco Odermatt, zmagovalec smuka v četrtek in drugouvrščeni s superveleslaloma.

