Nezaustavljivi Švicar do velikega prvenca, ničla Slovencev

Pod mogočno goro Lauberhorn v bernskih Alpah v Švici med Wengnom in Grindelwaldom bosta letos dva smuka na najdaljši smukaški progi v svetovnem pokalu. S prvim so specialisti za hitre discipline opravili že danes, do prve smukaške zmage v karieri v svetovnem pokalu pa se je povzpel Švicar Marco Odermatt. Slovenska trojica je ostala brez točk, Martin Čater in Nejc Naraločnik sta končala izven trideseterice najboljših, Miha Hrobat pa je odstopil.

Wengen, smuk (M), trenutni vrstni red: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:43,32

2. Cyprien Sarrazin (Fra) +0,58

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0,81

4. Florian Schieder (Ita) +0,94

5. Dominik Paris (Ita) +1,05

6. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +1,23

7. Mattia Casse (Ita) +1,24

8. Otmar Striedinger (Avt) +1,25

9. Alexis Pinturault (Fra) +1,43

10. Justin Murisier (Švi) +1,44

...

33. Martin Čater (Slo) +2,97

39. Nejc Naraločnik (Slo) +3,70 Odstop: Miha Hrobat (Slo)

Januar je v svetovnem pokalu za alpske smučarje čas za klasike: po Adelbodnu zdaj sledi Wengen, nato še Kitzbühel in Schladming. Na najdaljši smukaški progi na svetu bosta letos kar dva smuka. Današnji je bil nadomestna tekma za enega od odpadlih smukov iz začetka sezone (Beaver Creek).

Na poslastici v sončnem vremenu na sicer nekoliko skrajšanem znamenitem Lauberhornu se je najbolje odrezal prvi smučar sveta Švicar Marco Odermatt, ki je dosegel svojo prvo smukaško zmago svetovnega pokala v karieri, do zdaj je bil v smukih še osemkrat drugi in trikrat tretji. 26-letni smučarski zvezdnik je zabeležil še svojo 30. zmago v svetovnem pokalu in se 60. v karieri zavihtel na stopničke za zmagovalce. Do zdaj je osemnajstkrat slavil v veleslalomu, enajstkrat v superveleslalomu, zdaj pa se je podpisal še pod premierno zmago v smuku. Drugo mesto je osvojil Francoz Cyprien Sarrazin, ki je dobil sredin trening. Za Odermattom je zaostal 58 stotink sekunde, tretje mesto pa je osvojil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (+0,81).

Miha Hrobat je v spodnjem delu proge odstopil. Foto: Guliverimage

Prva tekma v Wengnu pa ni postregla z veseljem v slovenskem taboru, saj so vsi trije Slovenci ostali zunaj točk. Miha Hrobat je po ne preveč spodbudnih vmesnih časih odstopil v spodnjem delu proge. Martin Čater je končal na 33. mestu (+2,97), Nejc Naraločnik pa je trenutno 39. (+3,70).

Slovenci se v tej sezoni ne pomerijo pohvaliti z rezultatskimi presežki. Čater ima s prvih štirih smukov le eno točko. Hrobat je pri 39 točkah (11. je bil v Bormiu).

To je bil šele četrti od 11 smukov to zimo. Smukaške zmage so to sezono dosegli Bryce Bennett (Val Gardena), Dominik Paris (Val Gardena), Cyprien Sarrazin (Bormio) in zdaj še Odermatt.

Od petka do nedelje bodo v Wengnu še tri klasične tekme: v petek superveleslalom (12.30), v soboto smuk in v nedeljo še slalom.