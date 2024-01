Na že nekoliko zdelani drugi progi je Andreja Slokar smučala nekoliko divje, delala neumnosti, kot se je izrazila sama, a bila zaradi pravega pristopa po tekmi vendarle zadovoljna. "Ja, je bila res kar divja. Na štartu sem si rekla: me ne briga, kaj bo. Jaz sem vozila na vse ali nič. In točno to sem naredila. In po eni strani sem zelo zadovoljna. Ker mi ravno to manjka, manjka mi neke predrznosti, neke tekmovalnosti in danes ... Ja, rezultat in vožnja ni bila najboljša, je bil pa en ogenj, ki mi je letos manjkal celo sezono." Tudi po napaki v zgornjem delu, ko je komaj še ujela vrata, je vztrajala pri napadalni vožnji. "Vedela sem, da imam v drugi vožnji priložnost. Ja ... bo treba poizkusiti naslednjič."

Poglejte, kako slikovito je opisala pristop na svoji drugi vožnji:

Božič: Vem, da bo prej ali slej nazaj

Andreja Slokar in njen novi/stari trener Boštjan Božič. Foto: www.alesfevzer.com Prav to, da mora vztrajati v napadalni vožnji, je izpostavil tudi njen novi/stari trener Boštjan Božič. "Andreja mora vztrajati v tveganem hitrem smučanju. Tehnično se bo že sestavila zelo hitro, prej ali slej. Ne moreš pa kar januarja začeti samo lepo smučati, ker tako ni rezultata. Treba je najti kombinacijo, ko se dviguje in ostrina, borbenosti in samo znanje smučanja." Njena najboljša vožnja sezone sicer ostaja druga iz Killingtona, ki jo je pripeljala na sedmo mesto. "Tisto vožnjo sem gledal samo po televiziji, a že tam je pokazala podoben pristop. Ji pa manjka rutine, narejenih zavojev, da bi lahko napadala še bolj in bila konstantna čez celo progo. To je postopek, ki ga mora dati po poškodbi skozi. Jaz vem, da bo prej ali slej nazaj."

"Upam, da se bomo naslednje leto ob tem času tu veselili"

Andreja Slokar Foto: www.alesfevzer.com Za 26-letnico so to prve slalomske točke na domači tekmi (drugi slalomski nastop v Kranjski Gori). "Ampak si želim še več. V redu, ne smem biti nepotrpežljiva, vseeno je to moja prva sezona po poškodbi. Vem, da to stalno ponavljam, ampak rabim čas in mislim, da je povsem normalno. In upam, da se bomo naslednje leto ob tem času tu veselili." Njeni navijači, ki jih ni bilo malo na glavni tribuni, so se že zdaj. Po tekmi jih je šla najprej pozdravit. "Ja, krasno! Priznam, da je zelo zelo lepo, ko prideš v cilj in vidiš vse te obraze, ki navijajo za tebe. Bi se zahvalila vsem, tudi organizatorjem, ki so naredili to tekmo, ker vem, da pogoji niso bili ravno najlažji. En res lep vikend." V ciljnem izteku je množici po mikrofonu dejala, da jo točke ne zanimajo. Tako ambiciozna je. Novi odgovorni trener slovenske ženske ekip za tehnične discipline Mitja Kunc pravi: "Andreja je zmagovalka dveh tekem svetovnega pokala, ona ima visoko postavljeno letvico. Vrača se po poškodbi in tudi za njo sem zadovoljen, ker vidim, da gre krivulja na gor."

Bucik: Žal mi je za te dve napaki

Tako žalostne Ane Bucik v cilju morda sploh še nismo videli. Solz ni mogla zadržati. Foto: www.alesfevzer.com

Kot pri Ani Bucik, pa čeprav je še tretjič na zadnjih petih tekmah odstopila v finalni vožnji. Storila je klasično slalomsko napako, ko je zapela kol. "Treba je bilo biti zelo pravočasen, tam sem malo izgubljala višine in žal za las preveč obrnila smuči. Žal se pač vikend ni izšel tako, kot bi si jaz želela, a je bilo tudi nekaj pozitivnih stvari in na temu bom delala naprej." Ima dobre zavoje, a celotne brezhibne vožnje ji ne uspe sestaviti. "Sebi sem dokazala, da sem v določenih delih lahko hitra in to je tista motivacija za naprej."

Še toliko težje je bilo, ker je bila na pomladnem snegu postavitev nemškega trenerja v drugi vožnji precej zahtevna. "Ja, res je bila zelo zahtevna. Že sama postavitev je bila zelo zavita in zato so bile tudi luknje precej večje. Mislim, da lahko rečem v imenu večine, da se na progi nismo počutile dobro. A se je bilo treba boriti." V cilju 30-letnica ni mogla zadržati solz. Pred številnimi navijači iz Nove Gorice si je še toliko bolj želela dobrega rezultata. "Želela sem si narediti lep konec tedna, korak naprej. Občutek sem imela, da sem se počutila dobro. Žal mi je za te dve napaki, včeraj in danes."

Kunc: Dovolj tekem, da pokaže, da še ni za odpis

Mitja Kunc Foto: www.alesfevzer.com Tako jezne in žalostne je morda še nismo videli. Zaveda se, da je sposobna veliko več, nenazadnje je bila v lanski sezoni osma slalomistka sveta, še sezono prej pa šesta. "Ja, zagotovo mi je težko. A bom rekla, da mi je danes lažje, kot pa tiste tekme, ko prideš do cilja, a smučaš počasi." Čeprav tudi trener Kunc z rezultati v Kranjski Gori ni bil zadovoljen - priznal je, da so imeli višje cilje - pa je za Bucikovo našel spodbudne besede: "Ane mi je žal, ker je bila želja, je tekmovala, gre krivulja na gor. Porazi so sestavni del športa. Treba jih je prenesti pokončno. Na žalost ne uspe sestaviti celotne dobre vožnje, poleg tega se pojavljajo te napake. Jaz upam, da ne bo padla motivacija. Sezona se sicer preveša v drugi del, a je še precej tekem, kjer lahko pokaže, da še ni za odpis."

Zdaj je najpomembneje, da ohrani mirno glavo, ne izgubi zaupanja vase. "Psiha je težava. Ni bilo prave samozavesti. To se sicer zdaj popravlja. Ne sme, ne sme je to pobiti. Mora se, moramo se vsi iz tega nekaj naučiti, potegniti pozitivne stvari. Je bilo narejeno že ogromno dobrega, dobrih zavojev, dobrih odsekov in na tem je treba graditi," poudarja Kunc.

V torek na trening v Jasno

Ana Bucik Foto: www.alesfevzer.com Po prostem ponedeljku bodo gradili na treningu v Jasni v Nizkih Tatrah na Slovaškem, kjer bosta tekmi čez dva tedna. "Zelo vesel sem, da sem se uspel dogovoriti s trenerjem Petre Vlhove Maurom Pinijem. Potrenirali bomo na progi, kjer bo potem svetovni pokal." Pred tem, 16. januarja, bo slalom gostil še v Flachau v Avstriji: "Trening, trening in jaz upam, da bom do Flachaua na treningu zložila kar nekaj voženj na visoki ravni, da bo potem na tekmi to lažje sestaviti," ključno željo za naslednje dni izpostavlja Bucikova. Do konca sezone jih čaka še po pet slalomov in veleslalomov. Slokarjeva tako pravi: "Tekma, tekma, tekma in malo treninga in spet tekma. Zdaj smo prišli v tak cikel, ko se samo tekmuje. Če ti tekme grejo ali ne grejo, jo moraš pozabiti in iti v novo, sicer je prevelika potrošnja energije."